Vesoul : plus de 4 000 fichiers pédopornographiques découverts chez un trentenaire

Un trentenaire a été arrêté à Vesoul après la découverte de plus de 4 000 fichiers pédopornographiques sur son ordinateur. Enquête démarrée suite à un comportement suspect repéré en ligne, il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il est désormais sous contrôle judiciaire avec interdictions vis-à-vis des mineurs.

Un homme né en 1988 a été interpellé le 5 août à son domicile de Vesoul, en Haute-Saône, après avoir été repéré sur internet par la cellule cybercriminalité de la police. Jusqu’alors inconnu de la justice, il est soupçonné d’avoir téléchargé, enregistré et diffusé des contenus pédopornographiques.

L’enquête a débuté lorsqu’un policier effectuant une « cyberpatrouille » a détecté le comportement suspect d’un internaute. L’analyse des flux numériques aurait mis en évidence la circulation et l’enregistrement de fichiers interdits. Les enquêteurs sont ensuite remontés jusqu’à l’adresse IP du suspect, ce qui leur a permis de localiser son appartement.

Un ordinateur diffusait des images en continu

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert un ordinateur affichant en continu des images pédopornographiques. Plus de 4 000 images, 44 vidéos et plusieurs objets à caractère sexuel ont été saisis, parmi lesquels une poupée représentant un mineur. Le suspect aurait reconnu les téléchargements ainsi que la détention de ces objets pendant sa garde à vue.

Une information judiciaire a été ouverte le 7 août pour détention et acquisition de représentations pornographiques de mineurs, ainsi que pour fixation ou enregistrement de l’image pornographique d’un mineur de 15 ans. Après avoir été présenté à un juge, le trentenaire a été placé sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit d’entrer en contact avec des mineurs ou d’exercer une activité professionnelle ou bénévole auprès d’eux.