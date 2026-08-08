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Une Australienne affirme avoir échappé à un enlèvement près de la tour Eiffel

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Une Australienne affirme avoir échappé à un enlèvement près de la tour Eiffel
Une Australienne affirme avoir échappé à un enlèvement près de la tour Eiffel

Djanaya Hampton, une Australienne de 30 ans, a révélé avoir échappé à une tentative d’enlèvement survenue près de la tour Eiffel en mai 2025. Son récit, diffusé récemment, rappelle que la traite des êtres humains reste une réalité préoccupante, y compris dans les lieux touristiques fréquentés. L’intéressée a déclaré que cette expérience l’a marquée durablement et qu’elle souhaite sensibiliser ceux qui doutent encore de l’existence de ce phénomène criminel.

Des méthodes de recrutement redoutables

Les victimes de traite sont souvent attirées par des offres d’emploi séduisantes ou des billets d’avion gratuits. Une fois arrivées à destination, elles découvrent une tout autre réalité : passeports confisqués, surveillance constante, obligation d’escroquer des inconnus sous la contrainte. Ces méthodes de recrutement trompeur permettent aux réseaux criminels de piéger des personnes vulnérables qui espéraient simplement trouver un emploi décent à l’étranger.

Le témoignage de Djanaya Hampton intervient dans un contexte où les autorités internationales multiplient les alertes. La traite englobe de multiples formes d’exploitation, allant de la prostitution forcée au travail contraint, en passant par le trafic d’organes ou les mariages imposés. Les victimes se comptent par millions à travers le monde, rendant la lutte contre ce fléau d’autant plus urgente.

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