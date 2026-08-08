Pauline Ferrand-Prévôt abandonne le Tour de France avant la 8e étape : «Son réservoir se vidait sans cesse»

Pauline Ferrand-Prévôt ne terminera pas le Tour de France Femmes 2026. La Française de 34 ans n’a pas pris le départ de la 8e étape, ce samedi 8 août entre Sisteron et Nice. La tenante du titre ne se sentait pas bien dans la matinée et, après consultation de l’équipe médicale, la décision a été prise de mettre un terme à son Tour. Déjà distancée au classement général et en difficulté depuis plusieurs jours, la leader de Visma-Lease a Bike occupait la 14e place, à 14’37’’ du Maillot Jaune Kasia Niewiadoma.

Pauline Ferrand-Prévôt ne se sentait pas bien au réveil

La décision est tombée quelques heures avant le départ de la 8e étape. Pauline Ferrand-Prévôt ne se sentait pas suffisamment bien pour poursuivre la course. Après un échange avec l’encadrement médical, son équipe a décidé de ne pas l’aligner au départ. Cet abandon met fin prématurément à un Tour de France compliqué pour la Française, qui arrivait avec l’ambition de défendre son titre mais n’a jamais réussi à retrouver le niveau espéré. La veille, dans le Mont Ventoux, juge de paix de l’étape-reine, Ferrand-Prévôt avait rapidement perdu le contact avec les principales prétendantes à la victoire finale.« Si vous n’avez pas les jambes, vous perdez du temps. C’est ce qui est arrivé. Il n’y a pas de regrets à avoir. Parfois, on travaille dur et ça ne paie pas forcément », avait-elle reconnu après l’arrivée.

Les premiers signes sont apparus après la 3e étape

Son manager et entraîneur Rutger Tijssen a expliqué que les difficultés de Pauline Ferrand-Prévôt ne sont pas apparues brutalement. Plusieurs signaux avaient commencé à inquiéter l’encadrement dès les premiers jours de course. « Il y a eu des petits signaux, bien sûr. Et des signaux qui ont commencé après la 3e étape. Elle ne se sentait pas bien, pas elle-même, pas capable de courir comme elle voudrait », a-t-il expliqué. Selon lui, le problème ne pouvait pas simplement être identifié à travers les données de performance : « Ce n’est pas vraiment une histoire de chiffres, plutôt de l’observation que l’on peut faire de l’athlète, de sa manière d’être. Et puis, petit à petit, elle s’enfonce. »

« Son réservoir se vidait sans cesse »

Au fil des étapes, la situation s’est dégradée.« Cela n’a pas débuté à un moment précis. Mais progressivement, on a vu que son réservoir se vidait sans cesse un peu plus », a détaillé Rutger Tijssen. L’incapacité de la Française à suivre le rythme lors de la 5e étape a constitué un nouveau signal pour son entourage. « Quand elle n’a pas pu tenir le choc sur la 5e étape, les signaux deviennent évidemment plus clairs », a ajouté son entraîneur. La championne française a pourtant continué jusqu’au Mont Ventoux, où les écarts ont définitivement enterré ses ambitions au classement général.

Pas de problème de récupération clairement identifié

L’encadrement de Visma-Lease a Bike n’avait pas constaté de rupture brutale dans la récupération de Pauline Ferrand-Prévôt au fil de la semaine. « Non, pas vraiment. Parce qu’on travaille au jour le jour, on voit les choses arriver tout doucement », a expliqué Rutger Tijssen lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuelles difficultés de récupération entre les étapes.

Le manager estime désormais qu’un travail devra être effectué après la course afin de comprendre précisément les raisons de cette baisse progressive : « Au final, il va falloir comprendre ce qui s’est passé ici pour elle, en faire l’analyse. »

La tenante du titre quitte le Tour avant Nice

Pauline Ferrand-Prévôt quitte donc le Tour de France Femmes avant son terme, alors que la 8e étape devait relier Sisteron à Nice. À 34 ans, la Française était venue défendre son titre mais s’est retrouvée rapidement hors de la lutte pour la victoire finale. Après plusieurs journées difficiles et une lourde perte de temps dans le Mont Ventoux, son état physique dans la matinée de samedi a finalement conduit son équipe à arrêter les frais. Son Tour 2026 s’achève ainsi à une étape de l’arrivée, avec une interrogation désormais centrale pour son encadrement : déterminer ce qui a provoqué cette baisse de forme progressive au cours de la semaine.