Tour de France : Pogacar triomphe à l’Alpe d’Huez, Martinez frôle la victoire, Seixas reste au pied du podium

Tadej Pogacar s'impose à l'Alpe d'Huez lors de la 19e étape du Tour de France, consolidant ainsi son Maillot Jaune. Lenny Martinez termine à 6 secondes, suivi de Richard Carapaz. Seuls 24 secondes séparent Paul Seixas de l'accession au podium, avant une dernière étape décisive.

Tadej Pogacar a remporté la 19e étape du Tour de France, ce vendredi, au sommet de l’Alpe d’Huez. Le Maillot Jaune a repris les derniers échappés après une spectaculaire remontée dans l’ascension finale, avant de devancer Lenny Martinez de 6 secondes et Richard Carapaz de 9 secondes. Le Slovène signe sa cinquième victoire sur cette édition et la 26e de sa carrière sur la Grande Boucle.

Une importante échappée se forme dès le début de l’étape

Les coureurs ont parcouru 127,9 km entre Gap et l’Alpe d’Huez, sur un tracé comprenant le col Bayard, le col du Noyer, le col d’Ornon et les 13,8 km à 8,1% de la montée finale. Une quarantaine d’hommes ont réussi à prendre les devants, parmi lesquels Richard Carapaz, Lenny Martinez, Sepp Kuss, Adam Yates, Valentin Paret-Peintre et Mads Pedersen. Valentin Paret-Peintre est passé en tête au col Bayard puis au col du Noyer, empochant de précieux points pour le classement de la montagne. Richard Carapaz a ensuite pris les points au sommet du col d’Ornon. Mads Pedersen s’est imposé au sprint intermédiaire et a encore consolidé sa position dans la course au maillot vert.

Martinez, Carapaz et Kuss prennent les commandes

Le groupe de tête s’est progressivement réduit à l’approche de l’Alpe d’Huez. Bruno Armirail a longtemps travaillé pour Sepp Kuss avant de s’écarter dans les premières rampes. Lenny Martinez et Richard Carapaz ont également accéléré, jusqu’à former un trio de tête avec l’Américain de Visma-Lease a Bike. Au pied des 21 virages, les trois hommes possèdent encore environ 3mn30 d’avance sur le groupe du Maillot Jaune. Une marge qui semble suffisante pour jouer la victoire, avant que Tadej Pogacar ne décide de lancer une offensive à longue distance.

Pogacar attaque à près de 12 km du sommet

À 11,8 km de l’arrivée, Tadej Pogacar place une accélération brutale. Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Paul Seixas, Mattias Skjelmose, Tom Pidcock et Juan Ayuso ne peuvent pas suivre. Le Slovène se retrouve immédiatement seul et commence à reprendre du temps aux hommes de tête. Pogacar retrouve ensuite son coéquipier Adam Yates, présent dans l’échappée initiale. Le Britannique lui offre quelques relais avant de le laisser poursuivre sa remontée. L’avance de Carapaz, Martinez et Kuss fond rapidement. À 4 km du sommet, les échappés ne conservent plus qu’une trentaine de secondes. Sepp Kuss est le premier à céder. Pogacar revient sur Richard Carapaz et Lenny Martinez à moins de 2 km de l’arrivée. Les trois coureurs restent brièvement ensemble, avant une dernière accélération du Maillot Jaune dans le dernier kilomètre.

Lenny Martinez résiste jusqu’aux derniers mètres

Tadej Pogacar franchit la ligne en vainqueur, 6 secondes devant Lenny Martinez. Le Français a longtemps pu croire au succès après avoir passé une grande partie de la journée à l’avant. Il résiste au retour du Maillot Jaune et conserve suffisamment de forces pour devancer Richard Carapaz, troisième à 9 secondes. Sepp Kuss termine quatrième à 1mn14. Tobias Halland Johannessen prend la cinquième place à 2mn07, devant Remco Evenepoel à 2mn29. Isaac Del Toro se classe septième à 2mn41. Paul Seixas et Mattias Skjelmose arrivent ensemble à 2mn45, tandis que Harold Tejada complète les dix premiers à 3mn22.

Paul Seixas reste à 24 secondes du podium

Paul Seixas ne peut pas répondre à l’attaque de Pogacar, mais le Français limite les pertes face aux autres prétendants au classement général. Il termine huitième de l’étape, seulement quatre secondes derrière Isaac Del Toro. Seixas conserve sa quatrième place au classement général, à seulement 24 secondes du Mexicain. Le podium final reste donc accessible au coureur de Decathlon CMA CGM avant la dernière étape de montagne. Lenny Martinez réalise également une excellente opération. Sa deuxième place au sommet lui permet de consolider sa cinquième position. Il conserve 9 secondes d’avance sur Mattias Skjelmose et repousse Juan Ayuso à près de trois minutes.

Pogacar possède désormais plus de sept minutes d’avance

Après cette 19e étape, Tadej Pogacar reste en tête du classement général en 67h53mn. Remco Evenepoel occupe la deuxième place à 7mn11. Isaac Del Toro est troisième à 9mn42, seulement 24 secondes devant Paul Seixas, quatrième à 10mn06. Lenny Martinez occupe la cinquième place à 13mn, devant Mattias Skjelmose, sixième à 13mn09. Juan Ayuso est septième à 15mn58. Richard Carapaz remonte au huitième rang à 21mn15, devant Tom Pidcock à 21mn30. Jordan Jegat reste dixième à 23mn21. Trois Français figurent ainsi parmi les dix premiers du Tour : Paul Seixas, quatrième, Lenny Martinez, cinquième, et Jordan Jegat, dixième.

Carapaz prend les commandes au classement de la montagne

Grâce aux points récoltés pendant l’étape, Richard Carapaz prend la tête du classement de la montagne avec 91 points. Il ne possède toutefois qu’une unité d’avance sur Tadej Pogacar. Valentin Paret-Peintre suit avec 84 points, ce qui laisse la lutte pour le maillot à pois totalement ouverte. Mads Pedersen consolide de son côté son avantage au classement par points. Isaac Del Toro conserve le maillot blanc de meilleur jeune avec seulement 24 secondes d’avance sur Paul Seixas. Lenny Martinez occupe la troisième place de ce classement.

Une dernière journée alpine pour départager les prétendants au podium

Tadej Pogacar sort encore renforcé de cette arrivée à l’Alpe d’Huez. Le Slovène possède désormais une avance très confortable sur Remco Evenepoel et semble se diriger vers une nouvelle victoire finale sur le Tour de France. La bataille reste en revanche très serrée pour la troisième place. Isaac Del Toro ne possède que 24 secondes d’avance sur Paul Seixas. Lenny Martinez et Mattias Skjelmose restent également séparés par seulement 9 secondes pour la cinquième position. La dernière étape de montagne sera donc décisive pour le podium, le maillot blanc et le classement de la montagne.