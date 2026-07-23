Tour de France : Richard Carapaz frappe en solitaire à Orcières-Merlette et remporte la 18e étape

Richard Carapaz remporte la 18e étape du Tour de France 2026 à Orcières-Merlette après avoir attaqué à quatre kilomètres de la ligne. En solitaire, l'Équatorien devance Mauro Schmid et Matteo Jorgenson. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune, tandis que Mads Pedersen se renforce au classement par points.

Richard Carapaz a remporté la 18e étape du Tour de France 2026, ce jeudi 23 juillet, au sommet d’Orcières-Merlette. Présent dans l’échappée, l’Équatorien d’EF Education-EasyPost a placé son attaque décisive à quatre kilomètres de l’arrivée avant de résister seul jusqu’à la ligne. Le coureur de 33 ans décroche sa deuxième victoire d’étape sur la Grande Boucle, deux ans après son succès à Superdévoluy. Il devance Mauro Schmid, de Jayco-AlUla, et Matteo Jorgenson, de Visma-Lease a Bike.

Carapaz récompensé après une saison difficile

Richard Carapaz était venu sur ce Tour avec la volonté de viser les étapes. Le vainqueur du Giro 2019 traversait une saison compliquée, marquée par plusieurs forfaits et problèmes de santé. Il n’avait plus remporté de course depuis plus d’un an.Déjà offensif dans les monts du Cantal puis au Markstein, où Tadej Pogacar l’avait repris après une longue journée à l’avant, l’Équatorien a persisté. Cette fois, son engagement a été récompensé. Déjà offensif dans les monts du Cantal puis au Markstein, où Tadej Pogacar l’avait repris après une longue journée à l’avant, l’Équatorien a persisté. Cette fois, son engagement a été récompensé.

Six hommes pour jouer la victoire

Carapaz intègre une échappée d’une quinzaine de coureurs qui obtient suffisamment d’avance pour se disputer la victoire. Le groupe se réduit progressivement au fil des ascensions et des attaques. Trop nombreuse pour maintenir une collaboration efficace, l’échappée finit par se scinder. Matteo Jorgenson, Tobias Halland Johannessen, Raul Garcia Pierna et Mauro Schmid provoquent une première sélection. Richard Carapaz et Valentin Paret-Peintre, un temps piégés, parviennent à effectuer la jonction. Six coureurs abordent finalement la montée d’Orcières-Merlette avec la possibilité de gagner l’étape. L’ascension finale, longue de 7,1 kilomètres à 6,7%, donne lieu à un jeu d’observation. Les hommes de tête se surveillent et hésitent à fournir des efforts susceptibles de profiter à leurs adversaires.

Une deuxième attaque décisive à quatre kilomètres de l’arrivée

Carapaz tente une première accélération, mais ses concurrents parviennent à revenir. Il attaque de nouveau à quatre kilomètres de l’arrivée, au moment où les autres membres de l’échappée viennent de produire un effort pour le reprendre. Cette seconde offensive surprend le groupe. Aucun coureur ne prend immédiatement la responsabilité de la poursuite. Carapaz ouvre rapidement un écart et poursuit seul son effort vers le sommet. Champion olympique de la course en ligne en 2021, l’Équatorien ne faiblit pas dans les derniers kilomètres. Il franchit la ligne en solitaire et offre à EF Education-EasyPost sa première victoire sur ce Tour de France 2026. Mauro Schmid prend la deuxième place, devant Matteo Jorgenson. Carapaz retrouve ainsi le succès sur le Tour, deux ans après sa victoire à Superdévoluy.

Mads Pedersen reprend de l’air face à Jasper Philipsen

Avant la bataille entre les grimpeurs, Mads Pedersen a profité de l’échappée pour consolider son maillot vert. Le Danois de Lidl-Trek avait perdu du terrain la veille face à Jasper Philipsen, vainqueur de l’étape et revenu dans la course au classement par points. Pedersen rejoint le bon groupe et résiste dans les trois premières ascensions. Il remporte le sprint intermédiaire et engrange 25 points supplémentaires. Après cet effort, le porteur du maillot vert se relève et laisse les grimpeurs poursuivre leur offensive. Cette opération lui permet de porter son avance sur Jasper Philipsen à 32 points. Le Danois efface ainsi une partie de sa déception de la veille, qu’il avait lui-même qualifiée de « journée de merde ».

Paret-Peintre empoche 23 points mais reste derrière Pogacar

Valentin Paret-Peintre a également animé l’étape. Le Français de Soudal Quick-Step manque le premier mouvement, mais revient dans l’échappée en compagnie de Romain Grégoire au prix d’un important effort. Paret-Peintre profite ensuite des différentes ascensions pour accumuler les points au classement de la montagne. Il en inscrit 23 au cours de la journée. Cette récolte ne lui permet toutefois pas de dépasser Tadej Pogacar. Le Français reste à une unité du Slovène au classement du maillot à pois. Il continue donc de porter cette tunique par substitution, Pogacar étant déjà détenteur du maillot jaune.

Pogacar reste tranquille, McNulty abandonne

Tadej Pogacar n’a pas été attaqué par ses principaux adversaires au classement général. Le leader d’UAE Emirates-XRG traverse les différentes difficultés de la journée sans être inquiété et conserve son maillot jaune avant les deux grandes étapes alpestres. Son équipe perd toutefois Brandon McNulty. Malade et en difficulté dans les ascensions, l’Américain est contraint à l’abandon. Le classement général reste inchangé aux premières places. Remco Evenepoel conserve la deuxième position à 4mn32s de Pogacar. Isaac Del Toro reste troisième à 6mn51s, devant Paul Seixas, quatrième à 7mn11s. À Orcières-Merlette, les favoris ont donc préservé leurs forces. Richard Carapaz, lui, a saisi l’une des dernières occasions offertes aux échappés pour renouer avec la victoire sur le Tour de France.