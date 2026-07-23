Victor Madrènes bouleverse Béziers : la ville unie autour de Robert Ménard pour honorer ses martyr

Béziers commémore le Sac de Béziers, événement tragique de 1209, avec une cantate dirigée par Victor Madrènes. En rassemblant la ville sur les lieux du massacre, l'événement honore la mémoire des martyrs occitan, soulignant la résistance des biterrois face aux attaques de l'Église, tout en célébrant leur héritage culturel par la musique.

La Ville de Béziers a commémoré avec émotion l’un des épisodes les plus sanglants de son histoire : le « Sac de Béziers », perpétré le 22 juillet 1209 lors de la croisade contre les Albigeois. Ce massacre servira d’exemple au XIIIe siècle pour faciliter la reddition de tout le peuple occitan face au Pape Innocent III, associé à la couronne de France, poursuivant les « cathares ». Les biterrois ne livreront jamais leurs frères, pourtant considérés comme hérétiques par Rome : ils préparaient leur mort. Enfermés dans l’église de la Madeleine, tous périront sans distinction, et la ville brûlera de long en large.

Ce 22 juillet 2026, c’est donc une cantate composée par Gilles Arcens qui fut interprétée avec puissance par l’Orchestre de la Lyre Biterroise et le Chœur du Conservatoire Béziers Méditerranée, sous la direction de Victor Madrènes. Véritable fresque musicale et historique portée par le récit traduit de l’occitan par Yves Rouquette et les voix des comédiens Céline Garcia et Olivier Cabassut.

817 ans plus tard, jour pour jour et sur le lieu même du massacre (devant la majestueuse église de la Madeleine), la cité s’est réunie et s’est rappelée en musique ce qui fut l’une des pages les plus tragiques de l’Histoire de France.