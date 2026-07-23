SOCIÉTÉ Consommation

Les légumes frais ont doublé de prix en dix ans, alerte Familles rurales

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Les légumes frais ont doublé de prix en dix ans, alerte Familles rurales
Les légumes frais ont doublé de prix en dix ans, alerte Familles rurales

L’association Familles rurales publie ce jeudi 23 juillet la vingtième édition de son Observatoire des prix des fruits et légumes. Le constat est sévère : les légumes frais ont vu leurs prix doubler au cours des dix dernières années. Cette flambée dépasse largement l’inflation constatée sur la même période. Rien qu’entre 2025 et 2026, la hausse atteint 10%, confirmant une tendance durable qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages.

Une facture qui grimpe pour les familles

Approvisionner une famille de quatre personnes en fruits et légumes coûte désormais 162 euros par mois en moyenne. Le choix du bio alourdit encore la facture : il faut compter environ 262 euros mensuels, soit 100 euros supplémentaires. Ces montants illustrent l’effort financier croissant que représente une alimentation équilibrée.

La progression continue des tarifs interroge sur les causes structurelles de cette inflation alimentaire. Entre coûts de production, aléas climatiques et tensions sur les circuits de distribution, les légumes frais restent exposés à de multiples facteurs de renchérissement que les consommateurs subissent directement dans leur budget quotidien.

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