L’inflation française atteint 0,8% sur un an en avril 2025

Les prix à la consommation progressent de 0,6% sur un mois, portés par les services de transport et l’alimentation, selon les données définitives de l’Insee.

Les prix à la consommation en France ont progressé de 0,8% sur un an en avril 2025, un niveau identique à celui enregistré en mars et février. L’Institut national de la statistique a publié jeudi ses chiffres définitifs, révisant légèrement à la hausse son estimation mensuelle à 0,6% contre 0,2% le mois précédent. Cette accélération sur un mois s’explique principalement par la flambée des tarifs des services, notamment dans les transports.

Les transports tirent les prix vers le haut

Le rebond spectaculaire des prix des services de transport constitue le principal moteur de cette hausse : ils bondissent de 10,2% en avril après une baisse de 2,8% en mars. Les autres services affichent également une progression soutenue à 0,7%. L’alimentation poursuit son ascension avec une augmentation de 0,7% sur le mois, tandis que les produits manufacturés ralentissent nettement à 0,1% après 1,1% en mars. Seule l’énergie apporte un soulagement relatif avec une troisième baisse mensuelle consécutive.

Le Moyen-Orient pèse sur les ménages

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent de peser sur le pouvoir d’achat des ménages français. Si l’inflation annuelle reste contenue sous la barre des 1%, la dynamique mensuelle traduit une pression persistante sur certains postes de dépenses essentiels. Les autorités surveillent de près cette évolution des prix qui pourrait contraindre les arbitrages budgétaires des familles dans les mois à venir.