À Perpignan, l’Arena Bar de nouveau visé par des étoiles de David peintes sur sa façade

Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, à 1h30, la façade de l’Arena Bar à Perpignan a été marquée de deux étoiles de David peintes en blanc, une de chaque côté de la porte d’entrée. Le bar était fermé. Au matin, le message saute aux yeux, froid, volontaire, fait pour être vu par tout le monde, clients comme passants.

Ce n’est pas une première. En décembre, le même établissement avait déjà été visé, cette fois avec des dessins tracés au feutre. Six mois plus tard, le retour du même symbole donne le sentiment d’un ciblage, ou au minimum d’une récidive sans complexe. À ce stade, l’affaire n’a plus grand-chose du simple gribouillage nocturne, elle ressemble à une manière de désigner un lieu, de le salir et d’intimider au passage.

Un symbole de haine, une réponse par le droit

Face à ces tags à caractère antisémite, le manager, Thomas Trainini, a annoncé son intention de porter plainte « pour que ça ne reste pas impuni ». Il précise ne pas être juif, comme pour rappeler l’absurdité de ce marquage et l’amalgame qui l’accompagne. Sur la page Facebook de l’établissement, il revendique un lieu « de respect » et assure que ces actes « ne [l’] intimident pas », ajoutant qu’ils renforcent « notre détermination à défendre ces valeurs simples » et refusant « toute forme de haine, qu’elle vise la communauté juive ou toute autre communauté ».

Le responsable du bar dit aussi attendre de la mairie qu’elle « prenne les choses en main, dénonce et s’implique ». Derrière la peinture, il y a une question très concrète de réponse publique, de plainte, d’enquête, de dissuasion, bref de rappel à l’ordre quand certains s’autorisent tout à 1h30 du matin. Reste maintenant à savoir si cette deuxième alerte en six mois débouchera sur des suites visibles, ou si l’affaire rejoindra la pile des dégradations qui finissent par banaliser l’inacceptable.