Un jeune homme tué par balles dans un quartier sensible de Toulouse, la piste du règlement de comptes étudiée

Un homme de 22 ans a été abattu samedi soir dans un quartier du nord de Toulouse, dans un secteur connu pour abriter un point de trafic de stupéfiants. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat afin de faire la lumière sur les circonstances de ce meurtre.

Les faits se sont déroulés peu avant 23 heures dans le quartier des Izards. Selon les premiers éléments, plusieurs coups de feu ont été tirés par un individu qui a ensuite pris la fuite. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert la victime grièvement touchée, sans pouvoir la sauver.

Une victime liée au trafic selon les premiers éléments

D’après les autorités, le jeune homme était connu pour jouer un rôle dans l’activité du point de deal situé à proximité. Originaire d’Algérie selon les premières informations, il pourrait avoir été ciblé dans un contexte lié au trafic de drogue, même si aucune hypothèse n’est écartée à ce stade.

Une autopsie doit être réalisée afin de préciser les causes exactes du décès. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier le ou les auteurs et déterminer les motivations de cette attaque, dans un quartier déjà marqué par des tensions liées aux trafics.