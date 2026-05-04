Double mort par arme à feu en Saône-et-Loire , l’hypothèse d’un féminicide examinée

À Pierre-de-Bresse, petite commune de Saône-et-Loire, le 14 de la Grande Rue est devenu en quelques heures une adresse que tout le monde chuchote. Vendredi 1er mai, les corps d’une femme de 64 ans et d’un homme de 66 ans y ont été découverts, deux jours plus tard le village reste sonné. Selon les premiers éléments du parquet de Chalon-sur-Saône, il s’agirait d’un ancien couple séparé, la scène s’étant déroulée au domicile de la sexagénaire. L’homme, retrouvé mort lui aussi, est présenté comme le principal suspect, tandis qu’une enquête pour homicide est ouverte, avec en toile de fond l’hypothèse d’un féminicide suivi d’un suicide.

Un village sous le choc, une chronologie à établir

Dans cette affaire, un détail pèse lourd: le fils de la victime, 20 ans, se trouvait sur place au moment des faits et il est entendu comme témoin. C’est lui qui aurait donné l’alerte en se réfugiant chez des voisins, lesquels ont prévenu les secours. L’autopsie en cours doit désormais dire l’ordre des événements, préciser les blessures et fixer une chronologie, celle qui transforme une intuition collective en certitude judiciaire. Le parquet indique aussi que les deux personnes n’étaient pas connues de la justice et qu’aucun antécédent de violences conjugales n’avait été signalé dans ce dossier.

Mais la version officielle se heurte déjà au récit de la famille. Jennifer, la fille de la victime, affirme que la situation s’était tendue ces derniers jours, parlant d’une mère « harcelée quotidiennement » depuis une séparation « définitive » intervenue une semaine plus tôt, et dit que les gendarmes auraient été sollicités à plusieurs reprises, y compris le jour des faits. Elle réclame que la mort de sa mère soit reconnue comme un assassinat, quand le dossier, lui, avance au rythme froid des constatations et des expertises. Si l’hypothèse d’un féminicide se confirme, ce drame viendra rappeler, une fois encore, à quel point les séparations peuvent devenir le moment où tout bascule, loin des radars et parfois même des signalements.