Soudan : Khartoum sous tension après une attaque de drones, accusations contre les Émirats et l’Éthiopie

Les forces armées soudanaises ont accusé l’Éthiopie et les Émirats arabes unis d’être impliqués dans une attaque de drones visant l’aéroport de Khartoum, selon des déclarations rapportées mardi. Cet épisode intervient dans un contexte de fragilisation du calme relatif observé ces derniers mois dans la capitale.

L’attaque s’inscrit dans une série de frappes qui ont ravivé les tensions dans une ville déjà marquée par trois années de guerre civile. Les autorités militaires soudanaises estiment que ces opérations auraient pour objectif de déstabiliser davantage la situation sécuritaire du pays.

Ces accusations ont été immédiatement rejetées par le ministère éthiopien des Affaires étrangères, qui a qualifié les allégations de « sans fondement ». Addis-Abeba a également nié toute implication et accusé en retour l’armée soudanaise de soutenir des acteurs hostiles et de violer son intégrité territoriale.

Parallèlement, la situation à Khartoum reste fragile malgré des signes récents de reprise progressive des activités. Certaines administrations et services publics avaient commencé à rouvrir, et l’aéroport de la capitale venait d’accueillir son premier vol international depuis plusieurs années.

Cette dynamique de reprise est désormais fragilisée par la reprise des attaques, qui ravive les inquiétudes sur la stabilité de la capitale soudanaise et sur la capacité des autorités à sécuriser les infrastructures stratégiques.

Dans ce climat tendu, les accusations croisées entre États de la région ajoutent une dimension diplomatique sensible à un conflit déjà complexe, alors que les efforts de stabilisation peinent à produire des résultats durables.