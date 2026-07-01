L’Allemagne réclame une coupe de 400 milliards d’euros dans le budget de l’UE, jugé « insoutenable »

L’Allemagne demande une réduction massive du prochain budget de l’Union européenne, estimé à 2 000 milliards d’euros pour la période 2028-2034. Selon un document interne du gouvernement consulté par Reuters, Berlin exige une baisse d’environ 400 milliards d’euros, estimant que la proposition actuelle de la Commission européenne est « inabordable ».

Ce futur cadre financier pluriannuel, qui nécessite l’unanimité des 27 États membres, s’annonce déjà comme un sujet de forte tension entre les capitales européennes. Dans ce document, le gouvernement allemand prévient qu’en l’état actuel des discussions, un accord apparaît impossible, laissant présager de longues négociations.

Principal contributeur net au budget de l’Union, l’Allemagne s’inquiète de l’augmentation significative des dépenses proposées par la Commission. Le projet actuel représente une hausse importante par rapport au budget précédent, fixé à environ 1 300 milliards d’euros sur la période 2021-2027.

Même avec la réduction de 400 milliards d’euros souhaitée par Berlin, le budget européen resterait selon les estimations environ 27 % plus élevé que le précédent cadre financier. Cela impliquerait également une hausse notable de la contribution allemande, qui pourrait dépasser les 50 milliards d’euros par an.

Le chancelier allemand Friedrich Merz appelle les États membres à parvenir à un accord dès cette année, afin d’assurer une certaine stabilité budgétaire avant l’entrée en vigueur du nouveau budget en 2028. Il souligne également que les élections prévues en 2027 en France, en Pologne et en Italie pourraient compliquer davantage les négociations au sein de l’Union européenne.