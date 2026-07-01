OTAN : le sommet prévu en Albanie fragilisé par les tensions avec Washington et les faibles dépenses de défense

Les plans de l’OTAN pour organiser son prochain sommet en Albanie sont remis en question, dans un contexte de tensions avec les États-Unis et de critiques sur les dépenses militaires jugées insuffisantes de certains membres de l’Alliance. Selon plusieurs sources diplomatiques, cette incertitude reflète des désaccords croissants au sein de l’organisation.

Un projet de déclaration préparé en vue du sommet de l’OTAN prévu la semaine prochaine à Ankara ne mentionnerait plus explicitement la tenue d’une future réunion en Albanie, contrairement à des versions précédentes. Cette omission est interprétée comme un signe de prudence, alors que les États membres cherchent à éviter des divisions publiques.

Les alliés européens tentent actuellement de montrer au président américain Donald Trump qu’ils ont progressé en matière d’investissement dans la défense, afin de limiter les tensions lors du sommet d’Ankara. Mais les discussions restent sensibles, notamment sur la question du partage des charges au sein de l’Alliance.

L’incertitude autour du sommet en Albanie intervient également après des informations selon lesquelles l’OTAN envisagerait de ne plus organiser systématiquement des sommets annuels. Une telle évolution viserait notamment à réduire les risques de confrontations politiques directes avec Washington, alors que la position de Donald Trump continue d’influencer les équilibres internes de l’Alliance.

Du côté albanais, les autorités affirment que les discussions sont encore en cours et que rien n’est définitivement arrêté. Elles indiquent travailler à l’adaptation de leurs politiques fiscales afin de respecter les exigences de l’OTAN en matière de dépenses de défense. Mais pour plusieurs diplomates, la situation actuelle illustre surtout la difficulté croissante de l’Alliance à maintenir un consensus sur son calendrier et ses priorités stratégiques.