Serena Williams sortie d’entrée à Wimbledon : son retour s’arrête dès le premier tour

Serena Williams a été éliminée dès le premier tour de Wimbledon. L’Américaine de 44 ans s’est inclinée face à l’Australienne Maya Joint, 20 ans, en trois sets : 6-3, 6-7(6), 6-3. Le match s’est joué sur le Centre Court, pour le grand retour de Williams en simple à Wimbledon.

Un retour attendu, une sortie immédiate

Ce match était le premier de Serena Williams en simple depuis l’US Open 2022. Elle avait reçu une invitation pour intégrer le tableau principal de Wimbledon, tournoi qu’elle a remporté sept fois en simple. Son retour a attiré une forte attention, mais il s’est arrêté dès son entrée en lice.

Williams arrache le deuxième set, Joint reprend le contrôle

Maya Joint a remporté la première manche 6-3. Serena Williams a ensuite résisté dans le deuxième set, conclu au tie-break 8-6, pour revenir à une manche partout. Dans le troisième set, Joint a repris l’avantage et a conclu 6-3.

Maya Joint, classée 87e mondiale, signe l’une des victoires les plus marquantes de sa jeune carrière. Elle bat une joueuse aux 23 titres du Grand Chelem en simple et se qualifie pour le deuxième tour. Elle doit désormais affronter Alexandra Eala.

Serena Williams reste inscrite en double

L’élimination concerne uniquement le simple dames. Serena Williams reste engagée en double avec sa sœur Venus Williams, également invitée dans le tableau. Mais le retour de Serena Williams à Wimbledon n’aura donc duré qu’un match en simple.