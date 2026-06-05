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Roland-Garros : Zverev bat Mensik et file en finale

5 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Roland-Garros : Zverev bat Mensik et file en finale
Roland-Garros : Zverev bat Mensik et file en finale

Alexander Zverev jouera dimanche sa deuxième finale à Roland-Garros. L’Allemand, tête de série numéro 3, a battu Jakub Mensik en quatre sets en demi-finales : 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Il reste à une victoire d’un premier titre en Grand Chelem.

Zverev tient son rang

Alexander Zverev a validé sa place en finale de Roland-Garros après un succès solide face au Tchèque Jakub Mensik, 27e mondial. L’Allemand s’est imposé en quatre manches, au terme d’un match de trois heures sur le court Philippe-Chatrier. Après un premier set serré remporté 7-5, Zverev a pris nettement l’ascendant dans la deuxième manche, conclue 6-2. Mensik a réagi dans le troisième set, gagné 6-3, mais l’Allemand a repris le contrôle dans le quatrième pour s’imposer 6-3 et fermer la porte à un retour.

Une quatrième finale en Grand Chelem

Cette qualification envoie Zverev en finale d’un Majeur pour la quatrième fois de sa carrière. À Roland-Garros, il s’agira de sa deuxième finale.

Toujours en quête de son premier titre en Grand Chelem, l’Allemand aura une nouvelle occasion dimanche de franchir la dernière marche. Sur la terre battue parisienne, il a confirmé son statut de favori face à un Mensik accrocheur, mais moins constant sur la durée.

Un Italien l’attend en finale

En finale, Zverev affrontera un joueur italien. Son adversaire sera Matteo Arnaldi, 104e mondial, ou Flavio Cobolli, 14e mondial. Leur demi-finale est prévue à partir de 19 heures.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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