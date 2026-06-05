— Roland-Garros : Zverev bat Mensik et file en finale

Alexander Zverev jouera dimanche sa deuxième finale à Roland-Garros. L’Allemand, tête de série numéro 3, a battu Jakub Mensik en quatre sets en demi-finales : 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Il reste à une victoire d’un premier titre en Grand Chelem.

Zverev tient son rang

Alexander Zverev a validé sa place en finale de Roland-Garros après un succès solide face au Tchèque Jakub Mensik, 27e mondial. L’Allemand s’est imposé en quatre manches, au terme d’un match de trois heures sur le court Philippe-Chatrier. Après un premier set serré remporté 7-5, Zverev a pris nettement l’ascendant dans la deuxième manche, conclue 6-2. Mensik a réagi dans le troisième set, gagné 6-3, mais l’Allemand a repris le contrôle dans le quatrième pour s’imposer 6-3 et fermer la porte à un retour.

Une quatrième finale en Grand Chelem

Cette qualification envoie Zverev en finale d’un Majeur pour la quatrième fois de sa carrière. À Roland-Garros, il s’agira de sa deuxième finale.

Toujours en quête de son premier titre en Grand Chelem, l’Allemand aura une nouvelle occasion dimanche de franchir la dernière marche. Sur la terre battue parisienne, il a confirmé son statut de favori face à un Mensik accrocheur, mais moins constant sur la durée.

Un Italien l’attend en finale

En finale, Zverev affrontera un joueur italien. Son adversaire sera Matteo Arnaldi, 104e mondial, ou Flavio Cobolli, 14e mondial. Leur demi-finale est prévue à partir de 19 heures.