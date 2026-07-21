Pendant la finale du Mondial, Emmanuel Macron a reçu Didier Deschamps à l’Élysée pour un dîner d’adieu

Alors que l’Espagne affrontait l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Emmanuel Macron a reçu Didier Deschamps à l’Élysée, dimanche 19 juillet. Le président de la République avait organisé un dîner en petit comité pour saluer l’ancien sélectionneur, au lendemain de son dernier match à la tête de l’équipe de France.

Guy Stéphan également invité avec son épouse

Didier Deschamps n’est pas venu seul. Son adjoint historique Guy Stéphan participait également au dîner. Les deux techniciens étaient accompagnés de leurs épouses. Cette réception privée a donc réuni le chef de l’État et les deux hommes qui ont dirigé les Bleus pendant près de 14 ans.

Emmanuel Macron avait personnellement invité Didier Deschamps afin de revenir avec lui sur le parcours de la France pendant cette Coupe du monde. Le président souhaitait également le remercier pour l’ensemble de son mandat, commencé durant l’été 2012. Aucun compte rendu détaillé de leurs échanges n’a été rendu public.

Un dernier Mondial achevé à la quatrième place

La rencontre a eu lieu au lendemain du dernier match de Didier Deschamps sur le banc français. Battus par l’Espagne en demi-finale, les Bleus ont terminé leur tournoi par une spectaculaire défaite contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place.

Menée 4-0 à la pause, la France est revenue dans la rencontre mais s’est finalement inclinée 6-4 à Miami. Cette défaite a refermé le mandat de Didier Deschamps après 185 rencontres dirigées et 14 années à la tête de la sélection nationale.

« Quatorze années : la génération Deschamps »

Emmanuel Macron avait déjà rendu publiquement hommage au sélectionneur sortant. Dans un message publié après son dernier match, le président avait résumé son passage chez les Bleus par cette formule : « Quatorze années : la génération Deschamps. »

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021. Il a également conduit les Bleus jusqu’en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022. Son équipe a disputé une nouvelle demi-finale mondiale en 2026 avant de terminer quatrième.

La fin de 14 années au sommet des Bleus

Didier Deschamps avait annoncé dès janvier 2025 qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026. Il a donc respecté le calendrier fixé, sans prolonger son contrat au-delà du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Son départ met fin au plus long mandat d’un sélectionneur dans l’histoire de l’équipe de France. Champion du monde comme capitaine en 1998 puis comme sélectionneur en 2018, Didier Deschamps quitte les Bleus sans avoir annoncé la suite de sa carrière. À 57 ans, il n’a pas déclaré vouloir prendre sa retraite et reste libre d’accepter un nouveau projet après une période de repos.