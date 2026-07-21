L’Arabie saoudite crée un visa annuel à entrées multiples pour la omra

Riyad vient d’introduire un nouveau visa valable 365 jours, autorisant les pèlerins de la omra à entrer plusieurs fois dans les villes saintes, pour une durée de séjour cumulée plafonnée à 90 jours.

Le ministère du Hajj et de la omra a officialisé ce dispositif inédit : un visa à entrées multiples d’une durée d’un an, permettant aux fidèles de revenir accomplir la omra sans avoir à solliciter un nouveau titre de séjour à chaque voyage. La durée totale des séjours ne peut toutefois pas excéder 90 jours sur la période de validité.

Chaque visite reste soumise à une condition stricte : le pèlerin doit acheter, pour chaque entrée, un forfait de services auprès d’un prestataire agréé via la plateforme numérique Nusuk Umrah. Ce guichet en ligne centralise la délivrance des visas, les réservations d’hébergement, de transport et de vols. L’autorisation pour la omra doit être obtenue sur cette plateforme avant même l’arrivée sur le territoire saoudien, et la durée du forfait souscrit ne peut dépasser le nombre de jours restants sur le visa.

Le visa fonctionne selon un mécanisme d’activation et de désactivation : il est suspendu à chaque départ et réactivé lors de la visite suivante, sous réserve que les conditions réglementaires soient remplies. Il demeure également inactif pendant la saison annuelle du hajj.

Riyad présente cette mesure comme un levier de la Vision 2030, le programme de diversification économique du royaume. L’objectif affiché est de « faciliter l’arrivée, enrichir l’expérience des pèlerins et améliorer l’efficacité des services », selon l’agence de presse saoudienne SPA. Le ministère met également en avant la « flexibilité dans la planification des visites » et l’intégration des services numériques tout au long du parcours du pèlerin.

Les chiffres témoignent d’une fréquentation déjà en forte hausse : depuis le début de l’année 2026, l’Arabie saoudite a accueilli 931 500 pèlerins titulaires de visas pour la omra, soit une progression de 22,5 % par rapport à la même période en 2025. Le Pakistan, l’Indonésie et l’Irak figurent parmi les principaux pays d’origine des visiteurs.

La omra se distingue du hajj sur plusieurs points fondamentaux. Pèlerinage volontaire, elle peut être accomplie à n’importe quel moment de l’année et se réalise généralement en quelques heures. Le hajj, lui, constitue l’un des cinq piliers de l’islam : obligation religieuse à accomplir au moins une fois dans sa vie pour les musulmans qui en ont les moyens, il se tient exclusivement durant le mois islamique de Dhou al-hijja et ses rites s’étalent sur cinq à six jours. En 2025, plus de 1,6 million de pèlerins, résidents et étrangers confondus, avaient participé au hajj en Arabie saoudite.