Merz reçoit Aliyev à Berlin sur l’énergie et la paix arméno-azerbaïdjanaise

Le chancelier Friedrich Merz a accueilli mardi le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Berlin, pour des entretiens centrés sur l’énergie, le commerce de matières premières et le processus de paix avec l’Arménie. La journée a également été marquée par la publication de plusieurs rapports alarmants sur la criminalité sexuelle contre les mineurs et les violences racistes.

Avant de rejoindre la chancellerie, Ilham Aliyev a été reçu en matinée par le président Frank-Walter Steinmeier, puis accueilli par Friedrich Merz avec les honneurs militaires complets. Les discussions entre les deux dirigeants devaient porter principalement sur les approvisionnements énergétiques et les échanges de matières premières, l’Azerbaïdjan tirant l’essentiel de ses revenus d’État de la vente de pétrole et de gaz naturel, notamment à destination de l’Union européenne.

La question du processus de paix entre Bakou et Erevan figurait aussi à l’ordre du jour, le gouvernement allemand ayant confirmé que les tensions persistantes autour du Haut-Karabakh et d’autres contentieux territoriaux seraient abordées. À l’issue des entretiens, les deux parties devaient signer un accord dont la nature n’a pas été précisée.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur Alexander Dobrindt a présenté mardi le bilan 2025 de l’Office fédéral de police criminelle (BKA) sur les infractions sexuelles commises contre des mineurs. Les chiffres sont sévères : 17 126 cas enregistrés l’an dernier, soit une hausse de 4,7 % par rapport à 2024. Dans plus de la moitié des affaires, victimes et suspects se connaissaient au préalable, et la grande majorité des auteurs présumés étaient des hommes agissant seuls. Le nombre de cas impliquant des jeunes de 14 ans et plus est passé de 1 191 en 2024 à 1 239 en 2025. Dobrindt a qualifié ces données de « très alarmantes » et appelé à mieux protéger les enfants, « notamment dans la sphère numérique ».

L’opérateur ferroviaire Deutsche Bahn a de son côté annoncé l’introduction d’une interdiction de consommer de l’alcool dans l’ensemble des gares allemandes, prévue pour mi-octobre. Restaurants et bars situés dans les emprises ferroviaires, ainsi que les wagons-restaurants, seront exemptés. La mesure fait suite à un incident survenu vendredi dernier : un agent de sécurité a chuté d’un train en marche et a été grièvement blessé après une altercation avec un passager en état d’ivresse lors d’un contrôle de billets. La directrice de DB, Evelyn Palla, a déclaré au quotidien Bild vouloir « plus d’ordre et de sécurité dans les gares et dans les trains ». Le syndicat de police GdP a toutefois émis des doutes sur l’applicabilité du dispositif, invoquant le manque de personnel, et réclame que l’interdiction s’étende aux trains eux-mêmes.

L’organisation caritative catholique Caritas a quant à elle présenté son rapport annuel à Fribourg, faisant état de 39,9 millions d’euros de dons privés reçus en 2025, un montant stable par rapport à l’année précédente. Son directeur Oliver Müller a salué cette « solidarité impressionnante », mais a vivement critiqué les coupes récentes de l’Allemagne dans l’aide humanitaire. « Ces réductions privent l’Allemagne de ses possibilités d’influence politique, rendent le monde plus incertain et nous causent donc en fin de compte du tort à nous-mêmes », a-t-il déclaré. Caritas réclame un budget annuel d’au moins 3 milliards d’euros pour l’aide humanitaire ; le budget 2026 n’en prévoit qu’un milliard.