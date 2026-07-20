Kevin Keegan est mort à 75 ans : le football anglais perd l’une de ses plus grandes légendes

Le football anglais est en deuil. Kevin Keegan est décédé à l’âge de 75 ans, quelques mois après avoir révélé publiquement qu’il luttait contre un cancer de stade 4. Figure majeure des années 1970 et 1980, l’ancien attaquant laisse derrière lui l’une des carrières les plus marquantes de l’histoire du football britannique.

Né le 14 février 1951 à Armthorpe, Kevin Keegan débute sa carrière professionnelle à Scunthorpe United avant d’exploser sous les couleurs de Liverpool. Entre 1971 et 1977, il remporte notamment trois championnats d’Angleterre, une Coupe d’Europe des clubs champions, deux Coupes de l’UEFA et une FA Cup. Son départ vers Hambourg marque une nouvelle étape de sa carrière, où il décroche deux Ballons d’Or consécutifs en 1978 et 1979, une performance exceptionnelle pour un joueur anglais.

Une carrière internationale de premier plan

Sous le maillot de l’Angleterre, Kevin Keegan compte 63 sélections et inscrit 21 buts. Capitaine de la sélection nationale pendant plusieurs années, il participe aux Coupes du monde 1978 et 1982 et s’impose comme l’un des visages du football anglais de son époque.

Un entraîneur qui a marqué Newcastle

Après sa retraite de joueur, Kevin Keegan se reconvertit avec succès sur les bancs de touche. C’est surtout à Newcastle United qu’il construit sa légende d’entraîneur. Arrivé en 1992, il fait remonter le club en Premier League puis bâtit une équipe spectaculaire, surnommée The Entertainers, qui lutte jusqu’au bout pour le titre lors de la saison 1995-1996.

Il dirige ensuite Fulham, la sélection anglaise entre 1999 et 2000, puis Manchester City avant un second passage à Newcastle en 2008. Même sans remporter le championnat, son style offensif et sa personnalité passionnée lui valent une immense popularité auprès des supporters.

Une maladie révélée en début d’année

En janvier 2026, sa famille annonce que Kevin Keegan est atteint d’un cancer découvert après des examens réalisés à la suite de symptômes persistants. Quelques mois plus tard, l’ancien international révèle lui-même qu’il souffre d’un cancer de stade 4, diagnostiqué à la suite d’examens effectués après un accident de voiture. Malgré la gravité de la maladie, il continue d’apparaître publiquement et évoque son traitement avec une franchise qui touche le monde du football.

Vive émotion en Angleterre

L’annonce de son décès provoque une vive émotion en Angleterre et bien au-delà. Ancien joueur d’exception, double Ballon d’Or, entraîneur charismatique et personnalité unanimement respectée, Kevin Keegan restera comme l’un des plus grands noms de l’histoire du football anglais. Son nom demeure associé aux grandes heures de Liverpool, de Hambourg, de Newcastle United et de la sélection anglaise, où il a laissé une empreinte durable tant par son talent que par sa passion du jeu.