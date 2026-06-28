Mondial – Le Canada premier qualifié pour les 8es en battant l’Afrique du Sud dans les arrêts de jeu

Le Canada est devenu le premier qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial 2026 en battant l’Afrique du Sud 1-0, dimanche à Los Angeles. Dans un match fermé, longtemps verrouillé par deux blocs prudents, les Canadiens ont attendu les arrêts de jeu pour faire tomber les Bafana Bafana et prolonger leur parcours dans la compétition.

Ce succès propulse la sélection de Jesse Marsch en 8es de finale, une première à ce niveau pour le Canada dans une Coupe du monde. L’Afrique du Sud, elle, quitte le tournoi.

Le Canada pousse, l’Afrique du Sud tient

Le scénario a longtemps semblé figé. Le Canada a pris l’initiative, a davantage occupé le camp sud-africain et a cherché à étirer le bloc adverse par les côtés. Jonathan David, Tajon Buchanan et les milieux canadiens ont tenté d’accélérer, mais l’Afrique du Sud a opposé une défense disciplinée, compacte et agressive dans les duels.

Les Bafana Bafana ont surtout cherché à fermer les espaces et à exploiter les transitions. Ronwen Williams a maintenu son équipe dans le match, tandis que la défense sud-africaine a multiplié les interventions dans sa surface. Le Canada a eu les situations les plus nettes, sans parvenir à transformer sa domination en avantage au score pendant le temps réglementaire.

Les arrêts de jeu font basculer le match

Alors que la rencontre semblait se diriger vers la prolongation, le Canada a trouvé l’ouverture dans le temps additionnel. À la 90e+2, Stephen Eustáquio a fait basculer le match. Le milieu canadien s’est retrouvé en position de frappe dans les derniers instants et a ajusté Ronwen Williams d’une frappe placée. Le ballon a filé hors de portée du gardien sud-africain, offrant au Canada le 1-0 au bout du temps additionnel. Un but tardif qui envoie les Canadiens en huitièmes de finale.