Mondial - Nuit de folie ! Le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au but, le Paraguay sort l’Allemagne

La Coupe du monde a connu une nuit totalement folle. Le Maroc a éliminé les Pays-Bas aux tirs au but après un 1-1 arraché dans le temps additionnel, tandis que le Paraguay a créé la surprise en sortant l’Allemagne, également au bout d’une séance de penalties. Deux grandes nations du foot européens quittent le tournoi dès les seizièmes de finale.

Le Maroc refuse de tomber

À l’Estadio BBVA de Guadalupe, près de Monterrey, les Pays-Bas ont longtemps cru tenir leur qualification. Cody Gakpo a ouvert le score à la 72e minute, concluant une action née d’un duel gagné par Wout Weghorst et d’un ballon exploité par Crysencio Summerville. Les Néerlandais menaient 1-0 et se rapprochaient des huitièmes.

Le Maroc n’a pas lâché. Déjà dangereux avant la pause, avec des occasions pour Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui et Achraf Hakimi, les Lions de l’Atlas ont forcé l’égalisation dans le temps additionnel. Sur un centre de Chemsdine Talbi, Issa Diop a dominé Virgil van Dijk et placé une tête décisive pour arracher la prolongation.

Bounou arrête, Saibari conclut

La prolongation n’a pas départagé les deux équipes. La décision s’est faite aux tirs au but. Yassine Bounou a stoppé la tentative de Summerville, Quinten Timber a manqué la sienne, et Achraf Hakimi a touché le poteau alors qu’il pouvait conclure. Ismaël Saibari a finalement transformé le tir décisif. Score final : 1-1 après prolongation, 3-2 pour le Maroc aux tirs au but.

Le Maroc rejoint donc les huitièmes de finale, où il affrontera le Canada à Houston. Les Canadiens ont battu l’Afrique du Sud 1-0 grâce à un but de Stephen Eustáquio dans le temps additionnel, obtenant la première victoire de leur histoire dans un match à élimination directe de Coupe du monde.



Canale envoie le Paraguay en huitièmes ! ⚽️🇵🇾

Le défenseur ne tremble pas face à Neuer et transforme le tir au but décisif.



Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #ALLPAR pic.twitter.com/SQdL3E0NFX — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 29, 2026

Le Paraguay renverse l’Allemagne

À Foxborough, le Paraguay a signé l’un des grands coups du tournoi en éliminant l’Allemagne, quadruple championne du monde. La rencontre s’est terminée à 1-1 après prolongation, avant une victoire paraguayenne 4-3 aux tirs au but.

Julio Enciso a ouvert le score à la 42e minute d’une tête sur un centre de Matias Galarza. L’Allemagne a égalisé neuf minutes après la pause par Kai Havertz, servi par Florian Wirtz. Malgré une forte possession et 21 tirs contre 7, les Allemands n’ont pas réussi à faire sauter le verrou paraguayen. En prolongation, Jonathan Tah a cru marquer, mais son but a été annulé après intervention de la VAR pour une faute sur le gardien Orlando Gill.

Gill terrasse l’Allemagne

La séance de tirs au but a consacré Orlando Gill. Le gardien paraguayen a repoussé les tentatives de Kai Havertz et Nick Woltemade. Jonathan Tah a ensuite envoyé son tir au-dessus. José Canale a marqué le penalty de la qualification. L’Allemagne a perdu, pour la première fois de son histoire, une séance de tirs au but en Coupe du monde.

Le Paraguay rejoint les huitièmes de finale et attend le vainqueur de France-Suède. L’Allemagne, déjà sortie prématurément lors des deux dernières éditions, quitte encore le Mondial plus tôt que prévu.