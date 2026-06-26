Mondial – Les Pays-Bas finissent en tête de leur groupe, comme les États-Unis malgré leur défaite contre la Turquie

La dernière journée de la phase de groupes a fixé la hiérarchie dans les groupes F et D. Les Pays-Bas ont confirmé leur première place avec une victoire nette contre la Tunisie. Le Japon a conservé sa deuxième position après son nul contre la Suède. Dans le groupe D, la Turquie a battu les États-Unis, mais cela n’a pas suffi à bouleverser le haut du classement : les Américains restent premiers, devant l’Australie, tenue en échec par le Paraguay.

Groupe F : les Pays-Bas finissent le travail

Les Pays-Bas ont terminé leur phase de groupes par une victoire 3-1 contre la Tunisie. Ce succès confirme leur statut de leader du groupe F. Déjà placés en tête, les Néerlandais valident une première place solide et concluent cette phase avec autorité. Pour la Tunisie, cette défaite confirme une fin de parcours compliquée. Quatrième du groupe, elle termine derrière les trois autres équipes et ne parvient pas à profiter de cette dernière journée pour sauver l’honneur.

Japon-Suède : un nul qui fige les positions

Dans l’autre match du groupe F, le Japon et la Suède se sont quittés sur un score de 1-1. Ce résultat permet au Japon de conserver sa deuxième place. Les Japonais évitent la défaite dans un match direct important et restent devant leur adversaire au classement. La Suède, troisième, prend un point mais ne renverse pas la situation. Ce nul ne lui permet pas de dépasser le Japon. La hiérarchie reste donc inchangée : Pays-Bas premiers, Japon deuxième, Suède troisième, Tunisie quatrième.

Groupe D : la Turquie bat les États-Unis, mais reste quatrième

La Turquie a signé le résultat fort du groupe D en battant les États-Unis 3-2. C’est une victoire marquante face au leader du groupe. Les Turcs terminent sur une note positive et infligent aux Américains un revers de cette dernière journée. Mais au classement, cette victoire ne change rien. La Turquie reste quatrième du groupe. Malgré leur défaite contre la Turquie, les États-Unis conservent la première place du groupe D. Leur avance au classement leur permet de rester devant à l’issue de cette dernière journée.

Paraguay-Australie : un triste 0-0

Le Paraguay et l’Australie ont fait match nul 0-0. Ce résultat permet à l’Australie de rester deuxième du groupe D. Les Australiens prennent un point et conservent leur place devant le Paraguay. Pour le Paraguay, ce nul ne suffit pas à passer devant l’Australie. Troisième avant cette dernière journée, il termine également troisième. L’absence de victoire bloque toute remontée au classement.