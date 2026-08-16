— Mercato : le PSG recrute Mika Godts, l’ailier belge de l’Ajax, jusqu’en 2031

Le Paris Saint-Germain annonce la signature de Mika Godts, ailier belge de 21 ans, en provenance de l'Ajax Amsterdam, jusqu'en 2031. Avec une belle progression en Eredivisie et une première sélection avec les Diables Rouges, Godts espère prouver sa valeur au sein du club parisien.

Le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée de Mika Godts. L’attaquant international belge de 21 ans quitte l’Ajax Amsterdam et s’engage avec le club parisien jusqu’en 2031. À Paris, il portera le numéro 22.

Le PSG mise sur l’un des grands talents belges

Né le 7 juin 2005 à Louvain, Mika Godts effectue une partie de sa formation au RSC Anderlecht avant de rejoindre le KRC Genk en 2020. Il se fait rapidement remarquer dans les catégories de jeunes, notamment en UEFA Youth League. En janvier 2023, l’Ajax Amsterdam le recrute pour poursuivre son développement. Il évolue d’abord avec la Jong Ajax et totalise 9 buts et 4 passes décisives en 25 rencontres avec les jeunes Ajacides. Ses performances lui ouvrent rapidement les portes de l’équipe première. Mika Godts dispute son premier match en championnat des Pays-Bas le 9 avril 2023 contre le Fortuna Sittard, alors qu’il n’a que 17 ans.

17 buts et 15 passes décisives lors de sa dernière saison

Ailier droit capable de provoquer balle au pied, Mika Godts s’installe progressivement dans l’équipe première de l’Ajax. Lors de sa première saison complète chez les professionnels, en 2024-2025, il dispute 47 rencontres toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 7 passes décisives. Trois de ses buts sont inscrits en Ligue Europa. Le Belge franchit encore un cap lors de la saison suivante. Il termine l’exercice avec 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs. Il devient ainsi le troisième joueur de l’Ajax depuis la saison 2010-2011 à atteindre au moins 15 buts et 15 passes décisives au cours d’un même exercice. Parmi ses performances marquantes figurent notamment une frappe d’environ 25 mètres contre Utrecht en novembre 2025 et un but inscrit après une percée individuelle face au NAC Breda en avril 2026.

Déjà international avec la Belgique

Mika Godts évolue sous le maillot belge depuis les catégories de jeunes. Passé par les sélections U15 jusqu’aux U19, il participe notamment au championnat d’Europe U17 en mai 2022, alors qu’il n’a que 16 ans. Il totalise 16 rencontres, 2 buts et 5 passes décisives avec les équipes de jeunes de la Belgique. Ses performances avec l’Ajax lui permettent ensuite d’intégrer les Diables Rouges. Il connaît sa première sélection avec l’équipe nationale A le 28 mars 2026 et compte désormais 2 sélections.

Mika Godts : « Extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde »

Le nouvel attaquant parisien affiche son enthousiasme après la signature de son contrat : « Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde. J’ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je vais tout donner pour rendre sur le terrain la confiance que m’ont accordée le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et le coach Luis Enrique. »

Avec Mika Godts, le PSG ajoute à son secteur offensif un joueur de 21 ans, déjà expérimenté au plus haut niveau néerlandais et européen, et qui sort de la saison la plus prolifique de sa jeune carrière.