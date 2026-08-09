Lucas Digne revient au PSG : le défenseur des Bleus signe pour trois saisons, jusqu’en 2029

Lucas Digne fait son retour au Paris Saint-Germain après treize ans d'absence, s'engageant pour trois saisons jusqu'en 2029. Fort d'une expérience riche à l'international avec 64 sélections, il apporte au club son expertise acquise dans plusieurs grandes ligues européennes après des passages à Lille, Roma, Barcelone, Everton et Aston Villa.

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce 9 août 2026 le retour de Lucas Digne, treize ans après sa première arrivée dans la capitale. Le défenseur international français s’engage pour trois saisons, jusqu’en 2029, et portera le numéro 12. À 33 ans, le latéral gauche retrouve ainsi le club avec lequel il avait découvert la Ligue des champions et remporté plusieurs trophées nationaux.

Lucas Digne retrouve le PSG treize ans après sa première arrivée

Né le 20 juillet 1993 à Meaux, en Seine-et-Marne, Lucas Digne est formé au LOSC. Il effectue ses débuts professionnels avec Lille en Ligue 1 à seulement 18 ans et s’impose rapidement comme l’un des jeunes latéraux français les plus prometteurs. Ses performances lui permettent de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’été 2013. Durant ses deux premières saisons dans la capitale, il dispute 44 rencontres et délivre 5 passes décisives sous le maillot parisien. Avec le PSG, il remporte notamment deux championnats de France, une Coupe de France, deux Coupes de la Ligue et trois Trophées des champions.

Roma, FC Barcelone, Everton : un parcours dans les grands championnats européens

Lors de la saison 2015-2016, Lucas Digne est prêté à l’AS Roma. Il dispute 42 rencontres, inscrit 3 buts et délivre 4 passes décisives en Italie. Cette saison attire l’attention du FC Barcelone, alors dirigé par Luis Enrique. Lucas Digne rejoint le club catalan et dispute 46 rencontres sous le maillot blaugrana, avec 2 buts et 3 passes décisives. Son passage en Espagne lui permet d’enrichir son palmarès avec un championnat d’Espagne, deux Coupes du Roi et une Supercoupe d’Espagne. Après deux saisons en Liga, le Français rejoint Everton. Il s’impose rapidement parmi les latéraux les plus réguliers de Premier League. En quatre saisons avec les Toffees, il dispute 127 rencontres, marque 6 buts et délivre 20 passes décisives.

182 matches avec Aston Villa et une Europa League en 2026

En janvier 2022, Lucas Digne quitte Everton pour Aston Villa. Sous les ordres d’Unai Emery, le Français devient progressivement l’un des cadres de l’équipe. Il totalise 182 matches, 4 buts et 24 passes décisives sous les couleurs des Villans. Son passage à Birmingham est également marqué par un trophée européen : Lucas Digne contribue au sacre d’Aston Villa en UEFA Europa League en 2026. Cette victoire précède son retour en France et au Paris Saint-Germain, plus de dix ans après son départ.

64 sélections avec l’équipe de France

International français depuis 2014, Lucas Digne compte désormais 64 sélections avec les Bleus. Champion du monde U20, il remporte également la Ligue des Nations en 2021 avec l’équipe de France. Il participe à l’aventure des Bleus jusqu’en finale de l’Euro 2016 disputé en France. Il prend aussi part aux Coupes du monde 2014 et 2026. Lors du Mondial 2026, le défenseur est titularisé à six reprises et participe au parcours de l’équipe de France jusqu’en demi-finale.

Plus de 500 matches en club

Lucas Digne revient à Paris avec une expérience considérable accumulée en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Au cours de sa carrière, le latéral gauche a disputé 503 matches en club, inscrit 18 buts et délivré 59 passes décisives. Il compte également 57 rencontres européennes, disputées en Ligue des champions, en Europa League et en Conference League. Reconnu notamment pour son pied gauche, sa qualité de centre et sa régularité, Lucas Digne apporte au PSG une expérience acquise au plus haut niveau européen et international.

« Je suis très honoré de pouvoir revenir au Paris Saint-Germain »

Lucas Digne n’a pas caché sa satisfaction après l’officialisation de son retour dans la capitale. « Je suis très honoré de pouvoir revenir au Paris Saint-Germain après la formidable aventure vécue il y a plus de dix ans. Je suis particulièrement impressionné par l’évolution qu’a connue le club ces dernières années. Les conditions de travail au Campus sont exceptionnelles et témoignent des ambitions du Club. J’ai hâte de débuter ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l’équipe. Je donnerai, une fois encore, le meilleur de moi-même pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain », a confié le défenseur français.

13 ans après avoir signé une première fois au PSG, Lucas Digne retrouve donc Paris avec un contrat courant jusqu’en 2029 et le numéro 12.