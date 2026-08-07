Accusé de comportement déplacé avec des mineures, Guillaume Pley réagit: «Ce qui était acceptable à l’époque ne l’est plus»

Guillaume Pley a décidé de prendre publiquement la parole après la publication de plusieurs enquêtes et articles consacrés à son passé à la radio et au fonctionnement de Legend, son média lancé en 2022. Dans un long message publié sur Instagram ce vendredi 7 août, l’animateur de 41 ans revient notamment sur les années de « libre antenne », les méthodes employées à l’époque avec son équipe et les échanges entretenus avec certains auditeurs, parfois mineurs. Sans nier le caractère problématique de certains comportements passés, Guillaume Pley explique avoir aujourd’hui un regard différent sur cette période et reconnaît que certaines pratiques étaient allées trop loin.

« Parfois sûrement trop loin » : Guillaume Pley revient sur ses années de libre antenne

Dans la première partie de son message, l’animateur explique que la volonté de son équipe était alors de provoquer et de faire rire, tout en reconnaissant que certaines limites ont été dépassées. Il souligne également l’évolution de son propre regard avec les années : « A la suite des différentes enquêtes et articles publiés récemment à mon sujet et celui de Legend, je tiens à m’exprimer directement et en toute transparence.

Pendant mes années de libre antenne, notre objectif était de faire rire en allant loin dans la provocation. Parfois sûrement trop loin. Avec le recul, je comprends que ces comportements et concepts d’émission puissent choquer aujourd’hui. Les membres de mon équipe et moi-même avions tous entre 20 et 30 ans à l’époque. J’ai 41 ans aujourd’hui, et deux enfants. Il est évident que je ne porte plus du tout le même regard sur ces comportements. Ce qui était peut-être acceptable à l’époque ne l’est plus. La société a changé depuis, et en bien. »

Des messages avec des auditeurs « clairement inappropriés »

Guillaume Pley aborde ensuite directement les messages échangés avec des auditeurs et auditrices pendant cette période. Il précise que ses comptes sur les réseaux sociaux étaient alors cogérés avec son équipe et affirme que tous les messages concernés ne provenaient donc pas directement de lui. Il reconnaît cependant que la manière de communiquer avec le public, y compris avec des mineurs, était inappropriée : « Concernant les messages échangés à cette époque avec des fans auditeurs et auditrices, même si ces messages n’émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangeons avec nos publics, parfois mineurs. Même si ces échanges avaient avant tout pour objet de les encourager à participer à notre émission et à relever les multiples défis que nous mettions en scène, ils étaient clairement inappropriés et manquaient de discernement. Je regrette profondément s’ils ont pu blesser ou mettre mal à l’aise. »

Guillaume Pley défend la gestion actuelle de Legend

Dans la dernière partie de sa prise de parole, Guillaume Pley distingue ces faits anciens du fonctionnement actuel de Legend. Il affirme qu’aucun propos raciste, sexiste ou inapproprié n’y est accepté et assure que d’éventuels comportements de ce type ont donné lieu à des sanctions : « Pour ce qui concerne Legend, et la manière dont mon entreprise est gérée, je tiens simplement à affirmer très clairement qu’aucun propos raciste, sexiste ou inapproprié n’est accepté au sein de Legend, même sous couvert d’humour potache. Et si certains propos ou comportements inappropriés ont pu avoir lieu, ils ont fait l’objet de sanctions comme il se doit.

Je ne cherche pas à effacer le passé, mais je constate aussi la volonté manifeste de nuire de certains médias qui préfèrent la caricature et la recherche du scandale au travail factuel. Je choisis de ne pas céder à cette surenchère et de me concentrer sur l’avenir, porté par la confiance de nos équipes et la fidélité de notre public. Merci encore à toute notre communauté de continuer cette aventure à nos côtés. »

Il accuse certains médias de vouloir lui « nuire »

Tout en reconnaissant ses regrets concernant certaines pratiques de l’époque, Guillaume Pley termine donc son message en mettant directement en cause le traitement médiatique dont il fait actuellement l’objet. Il dénonce une « volonté manifeste de nuire » de la part de certains médias, auxquels il reproche de privilégier selon lui « la caricature et la recherche du scandale ». L’animateur affirme pour sa part vouloir désormais se concentrer sur l’avenir de Legend et remercie les équipes et le public du média pour leur soutien.