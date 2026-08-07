Mort de Kavinsky : ses obsèques auront lieu le 12 août à Montmartre, Daft Punk et Justice attendus pour un dernier hommage

Le monde de la musique électronique s’apprête à faire ses adieux à Kavinsky. Le musicien et producteur français, mort brutalement d’un AVC le 28 juillet à son domicile parisien à l’âge de 50 ans, sera inhumé mercredi 12 août à Paris. Plusieurs grandes figures de la French Touch devraient assister à la cérémonie, parmi lesquelles des membres de Daft Punk et Justice.

Une cérémonie mercredi matin à Montmartre

Les obsèques de Vincent Belorgey, de son vrai nom, auront lieu mercredi 12 août à 10h30 en l’église Saint-Pierre de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Une inhumation est ensuite prévue au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, situé à quelques centaines de mètres de l’église. Famille, proches, amis et représentants du monde de la musique sont attendus pour ce dernier hommage à celui que son entourage surnommait « Vinco ». Des musiciens emblématiques de la scène électronique française, notamment des membres de Daft Punk et Justice, qui faisaient partie de ses proches, devraient participer aux obsèques. Des artistes étrangers pourraient également faire le déplacement.

Kavinsky est mort brutalement d’un AVC à 50 ans

Kavinsky est mort le 28 juillet 2026 à son domicile parisien, victime d’un accident vasculaire cérébral. Le DJ et producteur devait fêter ses 51 ans seulement 3 jours plus tard. Sa disparition a provoqué de nombreuses réactions dans le monde de la musique, où Vincent Belorgey avait construit depuis le milieu des années 2000 un univers immédiatement reconnaissable, nourri de musique électronique, de synthétiseurs et d’esthétique inspirée des années 1980.

Sa carrière avait pris une dimension internationale grâce à Nightcall. Produit avec Guy-Manuel de Homem-Christo, membre de Daft Punk, le morceau avait d’abord connu un succès relativement discret avant d’exploser après son utilisation dans la bande originale de Drive, le film de Nicolas Winding Refn sorti en 2011. Avec le temps, Nightcall était devenu le titre emblématique de Kavinsky et l’un des morceaux français de musique électronique les plus connus à l’étranger.

Nightcall avait encore marqué les JO de Paris

Le morceau avait récemment retrouvé une exposition mondiale lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024. Angèle avait alors interprété Nightcall, permettant au titre de toucher une nouvelle génération et rappelant la place particulière occupée par Kavinsky dans l’histoire récente de la musique électronique française. Son parcours restait étroitement lié à celui de la French Touch, même si le musicien avait cultivé une identité personnelle très marquée, entre électro, cinéma et imaginaire automobile.

The Weeknd avait rendu hommage à son « très bon ami »

Parmi les hommages les plus remarqués figure celui de The Weeknd. Quelques jours après la mort de Kavinsky, l’artiste canadien lui avait consacré un moment particulier lors de son concert à Francfort, en Allemagne. Devant plus de 50 000 spectateurs, The Weeknd avait interprété spécialement Odd Look, morceau enregistré avec Kavinsky. Il avait alors décrit le Français comme un « très bon ami » et une source d’inspiration essentielle dans son propre parcours artistique. « Il était une très grande source d’inspiration pour moi. Ce que vous entendez ce soir, toutes mes chansons, sont inspirées par lui », avait déclaré The Weeknd devant le public. La présence du chanteur aux obsèques parisiennes n’est, à ce stade, pas annoncée. Mais la proximité artistique et personnelle entre les deux hommes nourrit naturellement la possibilité d’un nouvel hommage.

La French Touch réunie pour dire adieu à Kavinsky

La cérémonie du 12 août devrait ainsi réunir une partie de la génération qui a participé au rayonnement mondial de la musique électronique française. Daft Punk, Justice et Kavinsky ont, chacun à leur manière, incarné cette période pendant laquelle les producteurs français ont pris une place considérable sur la scène internationale. Mercredi matin, l’église Saint-Pierre de Montmartre accueillera les proches du musicien avant son inhumation au cimetière Saint-Vincent. Un dernier adieu parisien à Kavinsky, 15 ans après que Nightcall avait fait de lui l’un des visages les plus reconnaissables de l’électro française dans le monde.