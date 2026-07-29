Mort de Kavinsky : Macron salue une «fierté française», les hommages se multiplient

La mort inattendue de Kavinsky, DJ et producteur français, suscite une grande émotion nationale. À 50 ans, il était célébré pour son œuvre emblématique, notamment le célèbre titre "Nightcall". Plusieurs personnalités, dont Emmanuel Macron et Jean-Michel Jarre, expriment leur chagrin et rendent hommage à sa contribution à la musique française.

La disparition brutale de Kavinsky provoque une vive émotion. Le DJ et producteur français, de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort mardi soir à son domicile parisien. Il avait 50 ans et devait célébrer son 51e anniversaire vendredi 31 juillet. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances du décès. Aucun élément laissant penser à l’intervention d’un tiers n’aurait été découvert lors des premières constatations. La piste d’un accident vasculaire cérébral est envisagée, le musicien s’étant plaint de violents maux de tête durant les jours précédant sa mort. Cette hypothèse n’a pas encore été officiellement confirmée.

Jean-Michel Jarre pleure son « petit frère d’armes »

Jean-Michel Jarre a publié un hommage particulièrement personnel, accompagné d’une photographie de Kavinsky. Le pionnier de la musique électronique française s’est adressé directement à l’artiste en utilisant son véritable prénom : « Mon Vincent, la nuit t’a vraiment rappelé trop tôt. Je me souviens de nos nightcalls et de notre complicité et je te garde près de moi mon petit frère d’armes. »

Par ce message, Jean-Michel Jarre évoque leur proximité et joue avec le titre de Nightcall, le morceau qui avait fait connaître Kavinsky dans le monde entier. Les deux artistes avaient notamment participé à la grande célébration de la musique électronique française organisée lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris en septembre 2024.

Emmanuel Macron salue une « fierté française pour toujours »

Emmanuel Macron a également réagi à la mort du DJ. Le président de la République a publié une photographie de Kavinsky accompagnée d’un message très court : « Kavinsky, fierté française pour toujours. » Le musicien s’était produit dans la cour de l’Élysée en juin 2018, lors d’une Fête de la musique consacrée à la scène électronique française. Il avait joué aux côtés de Busy P, Chloé, Cézaire et Kiddy Smile.

Catherine Pégard rend hommage à une voix « singulière »

La ministre de la Culture Catherine Pégard a salué la place occupée par Kavinsky dans la musique française et le rayonnement mondial de son œuvre : « Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur Nightcall. » Elle a également insisté sur la longévité de sa musique : « À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. »

Le maire de Paris salue un « enfant de Paris »

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a fait part de sa « profonde tristesse » après l’annonce du décès de Vincent Belorgey. Il a rappelé les liens étroits entre Kavinsky et la capitale, dont les nuits, les rues et l’esthétique avaient profondément nourri son univers. « Enfant de Paris, il aura porté haut les couleurs de la scène électronique française à travers le monde, imposant un univers musical unique, empreint de nostalgie et de modernité à la fois », a-t-il écrit.

France Olympique se souvient de son apparition aux JO

Le Comité national olympique et sportif français a également rendu hommage au DJ, deux ans après sa prestation lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris : « Le Comité national olympique et sportif français salue la mémoire d’un artiste qui aura contribué au rayonnement de la culture française et adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux que sa musique a rassemblés. »

Le 11 août 2024, Kavinsky avait interprété Nightcall au Stade de France avec Angèle et le groupe Phoenix. Cette prestation, suivie par des millions de téléspectateurs, avait offert une nouvelle exposition mondiale à son morceau emblématique.

Fred Musa rend hommage au « grand Kavinsky »

L’animateur de Skyrock Fred Musa a lui aussi exprimé son émotion. Il a salué le « grand Kavinsky » avant d’adresser un message à son entourage : « Tellement triste. Toutes mes pensées à ses proches, sa famille. » Sur les réseaux sociaux, de nombreux admirateurs partagent également des images de concerts, des pochettes de disques, des extraits de Drive et les images de sa prestation au Stade de France avec Angèle et Phoenix.

The Weeknd l’avait célébré quelques jours avant sa mort

Quelques jours seulement avant la disparition de Kavinsky, The Weeknd lui avait rendu un hommage appuyé devant le public du Stade de France. Durant sa série de quatre concerts organisée les 8, 10, 11 et 12 juillet, le chanteur canadien avait rappelé l’influence déterminante de la culture française sur sa carrière. « La France, Paris compte tellement pour moi. The Weeknd n’existerait pas sans Paris. Il faut que vous compreniez ça », avait-il déclaré sur scène. Il avait ensuite cité plusieurs artistes et créateurs français : « Daft Punk, Justice, Charlotte Gainsbourg, Kavinsky, Gaspar Noé… Sans ces légendes, The Weeknd n’existerait pas, et c’est grâce à Paris. »

Kavinsky avait assisté à l’un de ces concerts et était apparu pendant la première partie assurée par Prince85, alors que retentissait Odd Look, le morceau enregistré avec The Weeknd en 2013. Les images de cette apparition prennent aujourd’hui une dimension particulièrement émouvante.

Nightcall, le morceau qui l’avait rendu mondialement célèbre

Sorti en 2010, Nightcall avait été produit avec Guy-Manuel de Homem-Christo, membre de Daft Punk. La chanteuse Lovefoxxx assurait la partie féminine du titre. Son utilisation dans la scène d’ouverture de Drive, en 2011, avait propulsé Kavinsky sur la scène internationale. Le morceau était devenu indissociable de l’atmosphère nocturne du film de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling. Plus de dix ans plus tard, son interprétation par Kavinsky, Angèle et Phoenix lors des Jeux olympiques de Paris lui avait offert une seconde vie. Kavinsky avait bâti autour de cette musique un personnage de conducteur mort en 1986 dans l’accident de sa Ferrari Testarossa, puis revenu à la vie sous une forme fantomatique. Cet univers rétrofuturiste avait été développé sur son premier album, OutRun, sorti en 2013, puis sur Reborn, publié en 2022.

Avec la mort de Vincent Belorgey disparaît l’une des figures les plus reconnaissables de l’électro française. Les messages de Jean-Michel Jarre, Emmanuel Macron et des nombreuses personnalités qui saluent sa mémoire témoignent de la place occupée par Kavinsky, dont les premières notes de Nightcall restent immédiatement reconnaissables dans le monde entier.