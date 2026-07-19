Une plaque de Justes vandalisée à Paris avant la commémoration du Vel d’Hiv

Une plaque commémorative dédiée à un couple de Justes parmi les nations a été dégradée à Paris, quelques jours avant les cérémonies rendant hommage aux victimes de la rafle du Vel d’Hiv. Située dans le 12e arrondissement, cette stèle rappelle le courage d’Arsène et Angèle Richard ainsi que de leur fille Marcelle, qui avaient protégé un enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale.

La dégradation a été signalée le 18 juillet par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a publié une photo de la plaque endommagée sur le réseau social X. Selon l’élu, l’inscription située au 15 rue Louis-Braille a été fissurée dans sa partie basse. Il a dénoncé un acte « honteux » et réaffirmé son soutien à la communauté juive, estimant que la lutte contre l’antisémitisme restait une priorité.

Une famille honorée pour avoir sauvé un enfant pendant la rafle du Vel d’Hiv

Installée en 2021, la plaque rend hommage à Arsène et Angèle Richard ainsi qu’à leur fille Marcelle, reconnus comme Justes parmi les nations pour avoir caché leur jeune voisin Edmond Richemond. Âgé de 13 ans en juillet 1942, l’adolescent avait échappé à la rafle du Vel d’Hiv grâce à l’aide de cette famille qui l’avait accueilli dans son immeuble de la rue Louis-Braille.

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, avaient été arrêtées à Paris lors de cette opération menée par la police française sous l’Occupation. La grande majorité des personnes déportées après cette rafle ne sont jamais revenues des camps nazis.

D’après le Mémorial de la Shoah, Edmond Richemond avait réussi à fuir après l’arrestation de sa mère avant d’être pris en charge par des voisins, puis par les Éclaireurs israélites qui l’avaient aidé à rejoindre la Suisse. Il retrouvera plus tard son père et son frère, tous deux rescapés du camp d’Auschwitz.

Une dégradation dans un contexte de vigilance face à l’antisémitisme

La détérioration de cette plaque intervient alors qu’une cérémonie de commémoration de la rafle du Vel d’Hiv était organisée à Paris ce week-end. Emmanuel Grégoire a souligné la symbolique particulière de cet acte, survenu à proximité de cette date mémorielle.

Selon l’Institut Yad Vashem de Jérusalem, plus de 4 300 Français ont reçu le titre de Justes parmi les nations pour avoir aidé et sauvé des Juifs durant la Shoah. Ces figures de résistance civile sont régulièrement mises à l’honneur à travers des plaques, des rues ou des monuments commémoratifs.

Cette dégradation intervient également alors que les autorités alertent sur la progression des actes antisémites. D’après des chiffres du ministère de l’Intérieur cités par franceinfo, 1 320 actes antisémites ont été recensés en France en 2025, un niveau qui figure parmi les plus élevés des dernières années.