Le buste de Dalida change de couleur, la mairie de Paris se contredit

Le buste de Dalida, installé à Montmartre depuis 1997, a récemment subi une restauration de sa patine, entraînant une controverse sur la communication de la mairie de Paris. Malgré ses affirmations initiales de méconnaissance, la ville a finalement reconnu l'intervention, suscitant des tensions avec la famille de l'artiste sur le manque d'information.

Le buste en bronze de la chanteuse Dalida, installé depuis 1997 place Dalida à Montmartre, a fait l’objet d’une restauration discrète de sa patine, dont l’origine a d’abord été démentie avant d’être finalement reconnue par la Ville de Paris, provoquant une petite polémique autour de la transparence de l’opération.

Une poitrine rendue brillante par des décennies de caresses

L’intervention a concerné en priorité la poitrine de la statue, devenue particulièrement luisante au fil des années sous l’effet d’une tradition bien connue des touristes, qui consiste à la caresser en pensant qu’elle porte chance. Selon Le Parisien, les visiteurs de Montmartre ont pu constater dès le week-end dernier que le bronze, jusque-là grisâtre et patiné, avait retrouvé une teinte plus sombre et uniforme.

Interrogées sur l’origine de cette opération, la mairie de Paris ainsi que celle du 18e arrondissement avaient d’abord affirmé ne pas être au courant de l’intervention, avant de se rétracter le lendemain en confirmant qu’il s’agissait bien d’une reprise de patine réalisée par un professionnel, conforme aux opérations de conservation régulièrement menées sur le mobilier urbain.

Une famille qui dit ne pas avoir été informée

La Ville affirme avoir prévenu la famille de la chanteuse de cette intervention, ce que dément Orlando, le frère de Dalida, qui assure ne pas avoir été tenu au courant de l’opération alors qu’il envisageait lui-même une restauration du monument à l’occasion des 40 ans de la disparition de l’artiste, prévus en 2027.

Installé en 1997 pour marquer les dix ans de la mort de Dalida, le buste sculpté par l’artiste Aslan reste l’un des monuments les plus photographiés de la butte Montmartre, régulièrement pris d’assaut par les touristes venus se recueillir devant cette figure emblématique de la chanson française.