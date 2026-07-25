À Paris, le musée Cernuschi ouvre gratuitement l’Asie ancienne

Le musée Cernuschi, situé à Paris, propose un accès gratuit à sa collection de près de 15 000 objets asiatiques depuis sa réouverture en mars 2020, après rénovation. Avec un parcours repensé et des expositions temporaires payantes, il offre une immersion dans l'art asiatique, restant toutefois peu fréquenté par le grand public.

Installé dans un hôtel particulier du 8e arrondissement bordant le parc Monceau, le musée Cernuschi rassemble depuis 1898 près de 15 000 objets chinois, japonais, coréens et vietnamiens légués par le collectionneur et banquier Henri Cernuschi. L’accès à ses collections permanentes reste entièrement gratuit et sans réservation.

Un parcours redessiné en 2020 sur cinq millénaires d’art asiatique

Le musée, propriété de la Ville de Paris, a rouvert en mars 2020 après près de neuf mois de rénovation, avec un parcours entièrement repensé mettant en scène environ 600 œuvres sur les presque 15 000 que compte la collection. La visite s’ouvre sur l’histoire même du collectionneur, dont un espace dédié retrace le tour du monde effectué entre 1871 et 1873, période durant laquelle il a rassemblé l’essentiel de ses acquisitions asiatiques.

Le clou de la visite reste un imposant bouddha de bronze trônant dans la grande salle aux plafonds élevés de l’ancien hôtel particulier, aux côtés d’une tigresse en bronze vieille de 3 000 ans, l’une des pièces les plus emblématiques de la collection.

Des expositions temporaires qui renouvellent régulièrement le propos

Si l’entrée des collections permanentes reste libre, le musée programme aussi des expositions temporaires payantes qui viennent enrichir régulièrement son propos, la prochaine étant consacrée aux lettrés yangban de la Corée ancienne à partir du 20 novembre. Le musée organise également des nocturnes gratuites et des visites adaptées, notamment pour les publics en situation de handicap visuel ou auditif.

Deuxième collection d’art asiatique de la capitale après celle du musée Guimet, le musée Cernuschi demeure une adresse largement méconnue du grand public malgré la richesse de ses collections et son accès sans condition.