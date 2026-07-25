Le château d’Ormesson ouvre pour la première fois ses portes

Le château d'Ormesson s'ouvre au public du 27 juillet au 4 septembre, offrant une rare occasion de découvrir ce domaine privé. Les visiteurs auront accès au rez-de-chaussée meublé, aux jardins et à la chapelle, permettant ainsi de redécouvrir l'héritage littéraire et historique de ce monument classé depuis 1889.

Le château d’Ormesson, dans le Val-de-Marne, ouvre au public du 27 juillet au 4 septembre, une première dans l’histoire de ce domaine privé habituellement fermé en dehors des Journées européennes du patrimoine. Propriété de la famille d’Ormesson depuis le début du XVIIe siècle, l’édifice a accueilli au fil des siècles des figures comme Madame de Sévigné, Denis Diderot ou le roi Mohamed V du Maroc.

Un domaine du XVIe siècle resté dans la même famille

Construit à la fin du XVIe siècle par Louis Picot, seigneur de Santeny, dans le bourg alors appelé Amboile, le château devient propriété de la famille d’Ormesson en 1630, lorsque André Lefèvre d’Ormesson en hérite à la mort de son beau-père. Classé monument historique depuis 1889, il est aujourd’hui administré par la Société civile du domaine d’Ormesson, dont font partie les héritiers de la famille, parmi lesquels Laure et Charles Peugeot.

L’écrivain et académicien Jean d’Ormesson, membre de l’Académie française de 1973 jusqu’à sa mort en 2017, y séjournait régulièrement durant sa jeunesse, une filiation qui donne au lieu une résonance particulière pour les amateurs de littérature.

Jardins, chapelle et rez-de-chaussée accessibles au public

Les visiteurs pourront découvrir le rez-de-chaussée du château, encore meublé et décoré comme du temps de la famille, ainsi que les jardins bordés de rivières et la chapelle familiale. Le domaine, situé à environ 40 minutes de Paris et accessible par le RER A jusqu’à Sucy-Bonneuil, accueille par ailleurs depuis 2024 le tournage de l’émission Le Meilleur Pâtissier, diffusée sur M6, ce qui le rend inaccessible de mars à juillet le reste de l’année.

Cette ouverture exceptionnelle et prolongée doit permettre à un public plus large de découvrir l’un des plus anciens patrimoines privés d’Île-de-France, jusqu’ici réservé aux visites de groupe sur rendez-vous pour plus de 25 personnes.