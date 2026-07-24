Incendies en Gironde : poussé par le vent, le feu se dirige désormais vers la métropole bordelaise

L'incendie en Gironde se rapproche de la métropole bordelaise, poussée par un vent d'ouest soutenu, avec 14 000 hectares déjà ravagés et 110 000 évacuations. La préfète ordonne des mesures de sécurité renforcées tandis que les secours intensifient leurs efforts face à la menace d'une propagation rapide des flammes.

La menace se rapproche de l’agglomération bordelaise. Vendredi soir, la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Sophie Brocas, a annoncé que l’incendie parti de Saumos progressait désormais vers l’est, sous l’effet de conditions météorologiques particulièrement défavorables.

Un vent d’ouest soutenu pousse les flammes vers Bordeaux

« L’incendie est actuellement poussé par un vent d’ouest soutenu et il se dirige vers la métropole bordelaise », a déclaré Sophie Brocas. Ce changement de direction place les secteurs situés entre le front de l’incendie et l’ouest de l’agglomération sous une surveillance renforcée.

La fumée avait déjà gagné Bordeaux dans la soirée, plongeant plusieurs quartiers dans une atmosphère sombre et chargée de particules. La présence de ce vaste nuage ne signifiait pas encore que les flammes avaient atteint la ville, mais témoignait de la puissance du brasier et de la nouvelle orientation des vents.

14 000 hectares parcourus et 110 000 évacuations

Le dernier bilan communiqué vendredi soir fait état de 14 000 hectares de forêt parcourus par les flammes en Gironde. Au total, 110 000 personnes ont dû quitter leur domicile, leur lieu de vacances ou leur camping depuis le début de l’incendie.

Le feu s’était déclaré mercredi à Saumos, dans le Médoc, avant de progresser rapidement vers le bassin d’Arcachon et la presqu’île du Cap-Ferret. Les communes de Lège-Cap-Ferret, Arès, Andernos-les-Bains et plusieurs secteurs de Lacanau ont notamment été évacués.

Au moins 53 maisons et un camping ont été détruits. Aucun habitant n’a été déclaré blessé dans le bilan communiqué à la mi-journée, mais 42 pompiers ont été touchés pendant les opérations, dont neuf placés en urgence relative.

Sainte-Hélène, Salaunes et Lanton évacuées

Face à la progression du front, la préfète a ordonné vendredi soir l’évacuation préventive de Sainte-Hélène, Salaunes et Lanton. Environ 11 700 habitants sont concernés par ces nouvelles mesures.

Sainte-Hélène et Salaunes se trouvent sur l’axe menant vers l’ouest de la métropole bordelaise, à proximité de Saint-Médard-en-Jalles. Les autorités demandent aux habitants de ne pas attendre l’arrivée des flammes, de suivre les itinéraires indiqués et de ne pas revenir dans les secteurs évacués sans autorisation.

Des renforts nationaux, militaires et sanitaires

Sophie Brocas a annoncé que la Gironde allait bénéficier de « renforts nationaux extrêmement importants ». Des sapeurs-pompiers supplémentaires, des militaires, des soignants et des experts doivent rejoindre le dispositif déjà déployé.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a demandé la réquisition de moyens militaires pour épauler les secours. Une cellule interministérielle de crise réunissant notamment les ministères de l’Intérieur, des Armées, de la Santé, des Transports et de l’Environnement a également été convoquée vendredi à 22h.

Les moyens aériens et terrestres poursuivent leur action, mais les vents changeants, la sécheresse de la végétation et le risque de fortes rafales compliquent considérablement la lutte. Les autorités redoutent notamment que les orages annoncés provoquent des bourrasques capables d’accélérer brutalement le feu ou de créer de nouveaux départs d’incendie.

Une nuit décisive aux portes de la métropole

La priorité reste désormais la protection des populations situées sur la trajectoire du brasier et la défense des zones habitées. Les évacuations pourraient encore être étendues si le vent continue de pousser les flammes vers l’est.

Après avoir ravagé le Médoc et menacé le bassin d’Arcachon, l’incendie se rapproche désormais de secteurs beaucoup plus densément peuplés. Toute la nuit, les pompiers vont tenter de ralentir sa progression avant qu’il n’atteigne les premières communes de la métropole bordelaise.