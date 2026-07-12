Sarcelles : 300 personnes évacuées après la découverte d’armes dans un véhicule volé

Un dispositif de déminage a été déployé samedi soir dans le Val-d’Oise après le signalement d’un véhicule suspect près de la synagogue.

Trois cents habitants ont dû quitter leur domicile samedi soir à Sarcelles. Un véhicule suspect, stationné à proximité de la synagogue et d’un cinéma, avait été signalé aux autorités. Le renseignement intérieur craignait une menace contre la communauté juive. Les services de déminage ont été mobilisés pour sécuriser le périmètre. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué suivre personnellement cette affaire depuis samedi soir.

Un suspect interpellé, une arme de guerre saisie

Les investigations ont rapidement révélé que le véhicule avait été volé. Une arme de guerre a été découverte à l’intérieur lors de la fouille. Un suspect a été interpellé dans le cadre de cette opération. Les habitants évacués ont pu regagner leur logement une fois le véhicule sécurisé et les vérifications terminées.

L’incident intervient dans un climat de vigilance accrue autour des lieux de culte juifs. Les services de renseignement restent mobilisés face aux risques d’actions ciblées. L’enquête se poursuit pour déterminer les intentions du suspect et l’origine des armes retrouvées.