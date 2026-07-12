Jean-Philippe Tanguy : « Si la France n’est pas capable de créer des places de prison, autant fermer la boutique »

Le député RN de la Somme a livré une analyse sans détour de la situation sécuritaire française lors du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Échos.

Jean-Philippe Tanguy ne mâche pas ses mots. Invité ce dimanche du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Échos, le député RN de la Somme a formulé un constat abrupt sur la politique pénitentiaire française. « Si la France n’est pas capable de créer des places de prison, autant fermer la boutique », a-t-il lancé, résumant ainsi sa position sur l’état actuel de l’appareil judiciaire. Une déclaration qui s’inscrit dans la ligne dure du Rassemblement national sur les questions régaliennes.

Un constat sévère sur le système pénitentiaire

Le parlementaire a profité de son intervention pour dresser un tableau critique de la situation sécuritaire dans le pays. Son propos traduit une exaspération face à ce qu’il perçoit comme une incapacité chronique des pouvoirs publics à garantir l’ordre. La formule choc vise à alerter sur les conséquences d’un système pénitentiaire jugé défaillant.

Cette sortie médiatique s’inscrit dans la stratégie du RN visant à monopoliser le discours sur la sécurité et la justice. Jean-Philippe Tanguy, figure montante du parti, utilise des formules percutantes pour marquer les esprits et imposer son camp comme l’alternative crédible sur ces thématiques. Le message est clair : sans moyens pénitentiaires à la hauteur, aucune politique pénale ne peut être efficace.