Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que les responsables ayant autorisé le stockage d’armes dans un entrepôt situé au sein d’une zone résidentielle près de Kiev devront rendre des comptes. Cette annonce intervient après une frappe russe qui a provoqué des explosions secondaires meurtrières dans la banlieue de la capitale ukrainienne.

Selon Volodymyr Zelensky, une enquête menée par le Service de sécurité ukrainien a permis d’identifier les responsables au sein du fabricant d’armes public Ukroboronprom qui auraient autorisé l’utilisation de l’installation située à Vyshneve, à l’ouest de Kiev.

L’entrepôt a été touché cette semaine lors d’une attaque russe contre la ville, provoquant une série d’explosions après l’impact initial. Le président ukrainien a indiqué que dix personnes avaient été tuées dans ces événements et que plusieurs centaines d’habitations avaient été endommagées.

« Il s’agit d’une violation flagrante de la loi et d’une décision de l’état-major du commandant suprême des forces armées », a déclaré Zelensky. Il a ajouté que les responsables avaient été identifiés et que l’État exigeait qu’ils répondent de leurs actes.

Cette affaire intervient alors que l’Ukraine est confrontée à des attaques russes régulières visant ses infrastructures et ses installations militaires. Les autorités ukrainiennes cherchent également à renforcer les règles de sécurité concernant le stockage et la gestion des équipements militaires afin d’éviter de nouvelles pertes civiles.

La décision de Zelensky de demander des comptes aux responsables ukrainiens souligne la volonté des autorités de montrer que les erreurs internes dans la gestion des ressources militaires ne resteront pas impunies, même dans le contexte de guerre que traverse le pays.