Le sénateur Lindsey Graham est mort moins 24 heures après sa rencontre avec Zelensky

Lindsey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud et figure influente de la politique étrangère américaine, est décédé samedi soir des suites d’une maladie soudaine. Il venait de rentrer de Kiev, où il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky la veille de sa mort.

Lindsey Graham, sénateur républicain de Caroline du Sud et figure influente de la politique étrangère américaine, est décédé samedi soir des suites d’une maladie soudaine. Il venait de rentrer de Kiev, où il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky la veille de sa mort.

Son bureau a publié un communiqué sobre : « La famille du sénateur Graham apprécie les prières en ce moment et demande que sa vie privée soit respectée durant cette période incroyablement difficile. » Aucun problème de santé connu n’avait été signalé avant son déplacement en Ukraine.

Élu au Sénat en 2002, Graham était l’une des voix les plus écoutées de Washington sur les questions de politique étrangère. Il présidait la commission sénatoriale du budget et s’était imposé, au fil des années, comme l’un des soutiens les plus constants de Donald Trump, malgré de nombreux accrochages passés avec lui.

Le président américain a salué sa mémoire sur les réseaux sociaux, le qualifiant de « véritable patriote américain ».

Graham défendait avec constance le soutien militaire américain à l’Ukraine. « Poutine ne s’arrêtera pas en Ukraine », avait-il déclaré en 2023. « Être faible en Ukraine, c’est perdre à Taïwan », ajoutait-il. Lors de son dernier séjour à Kiev, il travaillait sur une version d’un projet de loi de sanctions contre la Russie, qu’il décrivait comme un moyen de donner « des outils au président Trump pour mettre fin à cette guerre ».

Sur ses relations avec Trump, Graham avait tenu à nuancer son jugement en 2023 : « Il y a un côté sombre chez Donald Trump… et il a été un très bon président. Mais je reste avec lui parce que j’ai vu ce qu’il a accompli », citant la politique migratoire à la frontière sud, l’élimination du général iranien Qassem Soleimani et la nomination de juges conservateurs.