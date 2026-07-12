L’ancien émir du Qatar Hamad Ben Khalifa Al Thani est mort à l’âge de 72 ans

Le Qatar est en deuil après l’annonce du décès de l’ancien émir Hamad Ben Khalifa Al Thani, mort à l’âge de 72 ans. Le gouvernement qatari a confirmé dimanche la disparition de celui qui a dirigé l’émirat de 1995 à 2013. Dans un communiqué, le Diwan de l’émir a salué la mémoire de l’ancien souverain, qualifiant sa disparition de « grande perte pour la nation ».

Arrivé au pouvoir en 1995 après avoir renversé son père, le cheikh Khalifa Ben Hamad Al Thani, lors d’un coup de palais, Hamad Ben Khalifa Al Thani a profondément transformé le Qatar. À son arrivée à la tête de l’État, l’émirat était un acteur discret du Golfe. En moins de deux décennies, il l’a hissé au rang de puissance diplomatique, économique et énergétique de premier plan sur la scène internationale.

L’artisan de l’ascension du Qatar

Son règne est notamment marqué par le développement de l’exploitation du gaz naturel, qui a permis au Qatar de devenir l’un des pays les plus riches du monde par habitant. Il est également à l’origine du lancement, en 1996, de la chaîne d’information Al Jazeera, devenue un acteur majeur du paysage médiatique international et un instrument d’influence du Qatar au Moyen-Orient.

En 2013, Hamad Ben Khalifa Al Thani avait surpris la communauté internationale en abdiquant volontairement en faveur de son fils Tamim Ben Hamad Al Thani. Ce choix, rare dans une région où les dirigeants restent souvent au pouvoir jusqu’à leur décès, avait marqué une transition politique sans heurts et ouvert une nouvelle étape dans l’histoire du Qatar.