Procès Athanor : le parquet réclame jusqu’à 30 ans de prison et demande trois acquittements

Au terme de deux journées de réquisitions, le parquet général a demandé des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 30 ans de réclusion criminelle contre 19 des 22 accusés du procès Athanor. Trois prévenus, dont un couple poursuivi pour complicité de meurtre en bande organisée, ont en revanche bénéficié de réquisitions de relaxe.

Les peines les plus lourdes visent Daniel Beaulieu, ancien agent de la DCRI, contre qui 30 ans de réclusion ont été requis, ainsi que Frédéric Vaglio, chef d’entreprise, pour lequel le ministère public a demandé 25 ans de prison. Les deux hommes sont présentés comme les principaux organisateurs d’une officine criminelle soupçonnée d’avoir commandité un meurtre et plusieurs tentatives d’assassinat.

Une organisation présentée comme une entreprise du crime

Le parquet a également requis 22 ans de réclusion contre Sébastien Leroy, considéré comme l’exécutant principal des contrats criminels, ainsi que 20 ans contre Dylan Bilheude. Deux anciens militaires poursuivis dans une tentative d’assassinat encourent respectivement 15 et 13 ans de réclusion criminelle.

Selon l’accusation, le réseau fonctionnait comme une véritable entreprise, proposant à une clientèle fortunée des prestations criminelles allant de l’espionnage industriel aux assassinats, sous couvert d’activités légales. Après les plaidoiries de la défense, la cour d’assises spécialement composée rendra son verdict le 17 juillet.