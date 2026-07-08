Les Ukrainiens vivent dans l’angoisse d’une nouvelle vague de frappes russes

Après une attaque aérienne meurtrière menée par la Russie, de nombreux Ukrainiens redoutent déjà le prochain bombardement et vivent dans une attente permanente. À Kyiv et dans ses environs, les habitants privés de sommeil cherchent à se protéger face à l’intensification des frappes de missiles et de drones.

Diana Bobrovska, une habitante de la capitale ukrainienne, a passé une deuxième nuit consécutive dans un abri avec son fils de deux ans, terrifiée par la possibilité d’une nouvelle attaque contre son quartier. « Deux nuits blanches, c’est très difficile », a-t-elle déclaré, debout près des décombres d’un immeuble détruit par les frappes russes de lundi. « Sans parler du stress… Franchement, c’est terrible », a-t-elle ajouté.

À Vyshneve, près de Kyiv, des habitants tentent également de reprendre leur quotidien après les destructions causées par les missiles et les drones russes. Sur place, plusieurs personnes ont expliqué vivre avec la crainte constante d’une nouvelle offensive aérienne, alors que les frappes contre les infrastructures et les zones urbaines se multiplient.

Selon des responsables ukrainiens, la Russie a augmenté le nombre de tirs de missiles balistiques ces dernières semaines, mettant davantage sous pression les systèmes de défense aérienne du pays. L’Ukraine fait notamment face à une pénurie critique d’intercepteurs fabriqués aux États-Unis, essentiels pour contrer les attaques russes.

La situation devrait être au cœur des discussions lors du sommet de l’OTAN à Ankara, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit demander un soutien accru à ses alliés. Kyiv cherche notamment à obtenir davantage de moyens de défense aérienne afin de protéger sa population et ses infrastructures.

Sur le terrain, les habitants continuent de vivre au rythme des alertes et des bombardements, avec l’incertitude de savoir quand la Russie lancera sa prochaine attaque. Pour beaucoup, chaque nuit représente une nouvelle épreuve face à une guerre qui se prolonge depuis plus de quatre ans.