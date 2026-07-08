L’Ukraine signe de nouveaux accords sur les drones avec trois pays européens

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi la signature de trois nouveaux accords consacrés aux drones avec le Danemark, l’Estonie et les Pays-Bas. Ces partenariats visent à partager l’expertise développée par Kiev dans ce domaine après plus de quatre années de guerre contre la Russie.

Ces accords ont été annoncés par Zelensky sur les réseaux sociaux en marge du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, en Turquie. Le président ukrainien a précisé que Kiev avait désormais conclu neuf « accords sur les drones » avec différents partenaires internationaux.

Depuis le début de l’invasion russe en février 2022, l’Ukraine a considérablement développé son industrie des drones, passant d’une capacité limitée à un secteur technologique militaire avancé. Les drones sont devenus un élément central des opérations ukrainiennes, utilisés notamment pour la surveillance, les frappes à longue distance et la défense du territoire.

Volodymyr Zelensky mène depuis plusieurs mois une campagne diplomatique pour renforcer ces coopérations, en multipliant les déplacements à l’étranger afin de promouvoir les partenariats autour des technologies militaires ukrainiennes. Il s’est notamment rendu au Moyen-Orient, où plusieurs pays ont été confrontés cette année à des tensions sécuritaires liées aux affrontements avec l’Iran.

Concernant l’accord conclu avec le Danemark, le président ukrainien a déclaré qu’il permettrait d’ouvrir « de plus grandes opportunités pour la production conjointe d’armements, l’échange d’expertise et la transparence dans les exportations d’armes ». Ces partenariats doivent permettre à Kiev de consolider son industrie de défense tout en renforçant les capacités militaires de ses alliés.