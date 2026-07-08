Trump annonce la levée des sanctions contre la Turquie et ouvre la voie à une vente de F-35

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi son intention de lever les sanctions imposées à la Turquie après l’acquisition par Ankara du système de défense aérienne russe S-400. En marge du sommet de l’OTAN organisé à Ankara, il s’est également déclaré favorable à une éventuelle vente d’avions de combat F-35 à son allié turc, une décision qui pourrait toutefois se heurter à une forte opposition au Congrès américain.

En visite en Turquie, une première pour un président américain depuis onze ans, Donald Trump a été accueilli avec les honneurs par son homologue Recep Tayyip Erdogan. Une cérémonie officielle, marquée notamment par une escorte de soldats turcs à cheval jusqu’au palais présidentiel, a illustré le rapprochement entre les deux dirigeants.

Lors de leurs déclarations à la presse, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan ont multiplié les marques de cordialité. Le président américain a salué à plusieurs reprises sa « bonne entente » avec son homologue turc, estimant que les relations entre Washington et Ankara n’avaient « jamais été aussi bonnes ». Ce rapprochement contraste avec les relations plus tendues qu’entretenaient les deux pays sous l’administration de Joe Biden.

Donald Trump a indiqué que le département d’État et le département du Trésor travaillaient déjà à la levée des sanctions instaurées en 2020 après l’achat par la Turquie du système russe S-400. Il s’est également dit prêt à soutenir la vente d’avions de chasse F-35 à Ankara, malgré les restrictions actuellement en vigueur.

La perspective d’un retour de la Turquie dans le programme F-35 reste toutefois incertaine. Le Congrès américain interdit en effet toute vente de ces appareils tant que les systèmes S-400 demeurent en service sur le territoire turc. Plusieurs parlementaires ont, ces derniers jours, exprimé leur vive opposition à un éventuel assouplissement de cette position, laissant présager d’intenses débats à Washington avant toute décision définitive.