Le FMI choisit Silvana Tenreyro comme nouvelle économiste en chef

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi la nomination de Silvana Tenreyro au poste d’économiste en chef et directrice de son département de la recherche. Elle succédera à Pierre-Olivier Gourinchas, qui quitte l’institution pour reprendre sa carrière universitaire, a indiqué la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Professeure d’économie à la London School of Economics, Silvana Tenreyro prendra officiellement ses fonctions le 10 août. De nationalités argentine, italienne et britannique, elle occupera également le poste de conseillère économique du FMI, où elle sera chargée de superviser les travaux de recherche et les analyses économiques de l’institution.

Économiste reconnue sur la scène internationale, Silvana Tenreyro s’est illustrée par ses nombreux travaux académiques. Entre 2017 et 2023, elle a siégé en tant que membre externe du Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, participant aux décisions relatives aux taux d’intérêt et à la lutte contre l’inflation.

Auparavant, elle a exercé comme économiste à la Réserve fédérale de Boston et a également été membre du Comité de politique monétaire de la Banque de Maurice. Son parcours lui a permis d’acquérir une solide expérience des politiques monétaires et des enjeux macroéconomiques internationaux.

Le FMI souligne que Silvana Tenreyro fait actuellement partie du groupe consultatif externe de Kristalina Georgieva et conseille plusieurs institutions publiques et privées sur des questions économiques et financières. Sa nomination intervient à un moment où l’économie mondiale reste confrontée à des défis majeurs, notamment le ralentissement de la croissance, les tensions géopolitiques et les incertitudes liées à l’inflation.