Trump vante à nouveau sa santé et affirme avoir obtenu un score parfait à un test cognitif

Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois mis en avant son état de santé et ses capacités cognitives, affirmant samedi avoir obtenu des résultats parfaits lors de son dernier examen médical. La Maison-Blanche a toutefois précisé que le président faisait référence au bilan de santé réalisé fin mai au Centre médical militaire national Walter Reed, qui l’avait alors déclaré en excellente santé.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump, qui a fêté ses 80 ans en juin, a assuré avoir passé un « examen physique parfait » et indiqué qu’il demandait un test cognitif tous les six mois. Il a également affirmé être « le seul président » à avoir effectué cet examen à trois reprises et avoir répondu correctement à toutes les questions à chaque fois.

Ces déclarations figuraient dans une publication visant également les journalistes du New York Times Maggie Haberman et Jonathan Swan, auteurs du livre Changement de régime : au cœur de la présidence impériale de Donald Trump. L’ouvrage évoque notamment les inquiétudes exprimées par certains conseillers de la Maison-Blanche concernant l’âge, l’endurance et la condition physique du président.

À 80 ans, Donald Trump est le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis. Les questions liées à la santé et aux capacités cognitives des dirigeants sont devenues un sujet majeur du débat politique américain, notamment depuis que les interrogations sur l’état de santé de l’ancien président Joe Biden avaient conduit ce dernier à renoncer à sa campagne de réélection en 2024.

Donald Trump a, à plusieurs reprises au cours des dernières années, mis en avant ses résultats aux tests cognitifs pour répondre aux interrogations sur son aptitude à exercer ses fonctions. La Maison-Blanche continue de soutenir que le président est en excellente santé physique et mentale.