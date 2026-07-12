Fusillade à Toronto lors d’un festival de salsa, deux morts et quatre blessés

Deux hommes ont été tués et quatre personnes blessées samedi soir lors d’une fusillade survenue en marge du festival Salsa on St Clair, à Toronto. La police a précisé qu’il s’agissait d’un échange de tirs entre deux individus qui se ciblaient mutuellement.

Deux hommes ont été tués et quatre personnes blessées samedi soir lors d’une fusillade survenue en marge du festival Salsa on St Clair, à Toronto. La police a précisé qu’il s’agissait d’un échange de tirs entre deux individus qui se ciblaient mutuellement.

Les coups de feu ont retenti vers 20h12, à l’angle de St. Clair Avenue West et d’Arlington Avenue, en plein coeur du festival Salsa on St Clair, un événement familial qui attire chaque année des milliers de personnes. L’alerte au tireur actif déclenchée dans la foulée a semé la panique parmi les festivaliers.

Le directeur adjoint de la police de Toronto, Frank Barredo, a confirmé que les enquêteurs avaient récupéré deux armes à feu sur les lieux. Selon lui, la fusillade résulte d’un échange de tirs entre deux personnes qui se visaient l’une l’autre, et non d’une attaque indiscriminée contre la foule.

Le maire de Toronto a qualifié les faits d’« acte de violence irresponsable », soulignant que le festival réunissait des familles venues profiter de l’événement. Les circonstances exactes ayant conduit à cet affrontement font l’objet d’une enquête.