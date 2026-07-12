Claudette Walker, surnommée « la mamie de YouTube », est décédée à 86 ans

L’actrice Claudette Walker, figure familière du petit écran et des plateformes numériques, est décédée vendredi à l’âge de 86 ans. L’annonce a été faite par son fils à l’AFP. Révélée auprès du grand public pour ses nombreux seconds rôles, elle avait également conquis une nouvelle génération grâce à ses apparitions dans des vidéos de célèbres créateurs de contenus sur YouTube.

Au fil des années, Claudette Walker était devenue un visage incontournable des vidéos humoristiques de Cyprien, qui lui a rendu hommage sur Instagram. « Elle rayonnait tellement sur les tournages, je suis heureux de l’avoir rencontrée », a écrit le youtubeur, suivi par plus de 14 millions d’abonnés.

Une carrière entre télévision, cinéma et Internet

Née en 1939, Claudette Walker avait d’abord exercé comme danseuse et chorégraphe avant de se tourner vers la comédie. Elle s’était illustrée dans de nombreuses productions françaises, essentiellement dans des rôles secondaires qui lui avaient permis de bâtir une carrière discrète mais régulière.

Les téléspectateurs l’avaient notamment retrouvée dans la série Maison de retraite, diffusée sur TF1. Au cinéma, elle avait également participé à plusieurs longs métrages, dont Photo de famille, sorti en 2018 avec Jean-Pierre Bacri.

Une icône inattendue de YouTube

Ces dernières années, Claudette Walker avait trouvé une nouvelle notoriété auprès d’un public plus jeune grâce à ses participations aux vidéos de Cyprien, mais aussi à celles des collectifs Golden Moustache et Lolywood.

Son humour, son naturel et son autodérision lui avaient valu le surnom affectueux de « la mamie de YouTube », faisant d’elle l’une des rares comédiennes de sa génération à devenir une figure populaire sur les réseaux sociaux.

De nombreux hommages

L’annonce de son décès a suscité une vive émotion parmi les créateurs de contenus et les internautes qui avaient découvert l’actrice à travers leurs écrans. Beaucoup ont salué son énergie, sa bienveillance et sa capacité à créer un lien entre plusieurs générations de spectateurs.

Par son parcours atypique, Claudette Walker aura marqué aussi bien le cinéma et la télévision que l’univers de la création numérique, où elle avait su trouver une seconde jeunesse artistique.