Après avoir marqué les Jeux olympiques de Paris avec ses quatre médailles d’or, Léon Marchand ouvre les portes de son quotidien dans une mini-série documentaire intitulée Léon, au-delà de l’or. Diffusée depuis vendredi sur france.tv, cette production le montre loin des bassins, dans son environnement personnel, au fil de son année 2025. Le nageur de 24 ans y évoque les difficultés rencontrées après son immense succès olympique, mais aussi les exigences du très haut niveau. « Les Jeux, c’était l’objectif d’une vie, donc pas facile de relancer après ça », confie-t-il face à la caméra.

Un documentaire tourné par son père

La particularité de cette mini-série tient à son réalisateur. Derrière la caméra se trouve Xavier Marchand, le père du nageur. Ancien vice-champion du monde du 200m quatre nages en 1998, il est aujourd’hui journaliste reporter d’images à France 3 Toulouse. Selon lui, la relation de confiance avec son fils a permis un tournage naturel. Réalisée avec Sacha Vucinic, la série suit Léon Marchand au plus près de son quotidien grâce à deux caméras qui l’accompagnent dans ses entraînements, ses déplacements et ses moments de réflexion.

Les doutes d’un quadruple champion olympique

Le documentaire montre un Léon Marchand plus intime que celui aperçu en compétition. Le champion alterne les moments de légèreté avec des instants plus introspectifs, où il évoque la pression, la fatigue mentale et les interrogations qui accompagnent une carrière au plus haut niveau. Dès les premières minutes, il explique la démarche qui l’a poussé à accepter ce projet familial. « Ce docu, je le fais pour papa », déclare-t-il, avant de se livrer sur des aspects de sa vie rarement abordés publiquement.

Montrer « la face cachée de l’iceberg »

L’objectif affiché est de faire découvrir ce qui se cache derrière les performances et les médailles. « J’avais envie de montrer la face cachée de l’iceberg, ce que c’est ma vie de tous les jours », explique le nageur. Il ajoute vouloir partager « les doutes que l’on traverse aussi en tant que sportif de haut niveau ». Composée de trois épisodes tournés tout au long de l’année 2025, la mini-série suit l’évolution du champion dans une période charnière de sa carrière. Après sa mise en ligne sur france.tv, elle doit également être diffusée sur France 2.