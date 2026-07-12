Des journalistes du New York Times convoqués devant un grand jury fédéral

L’administration Trump a émis des assignations à comparaître contre plusieurs journalistes du New York Times, après la publication d’un article sur des failles de sécurité liées au futur Air Force One offert par le Qatar.

L’administration Trump a émis des assignations à comparaître contre plusieurs journalistes du New York Times, après la publication d’un article sur des failles de sécurité liées au futur Air Force One offert par le Qatar.

Le département de la Justice a signifié vendredi des subpoenas à plusieurs journalistes du New York Times, les convoquant à témoigner devant un grand jury fédéral à Manhattan cinq jours plus tard. Le journal a révélé l’information lui-même, précisant que certains de ses reporters ont reçu les documents directement à leur domicile, remis par des agents fédéraux.

Cette procédure fait suite à la publication d’un article du Times détaillant des préoccupations de sécurité autour de l’avion présidentiel que le Qatar a proposé de céder aux États-Unis pour remplacer l’actuel Air Force One. Le sujet avait suscité des controverses, des responsables américains ayant exprimé des inquiétudes quant aux risques d’espionnage que pourrait présenter un appareil d’origine étrangère.

La démarche s’inscrit dans une série d’actions menées par la Maison-Blanche pour contraindre des journalistes à témoigner sous peine de sanctions. Forcer des reporters à révéler leurs sources devant un grand jury constitue l’une des pressions les plus directes qu’un gouvernement peut exercer sur la presse, une pratique que les organisations de défense de la liberté de la presse considèrent comme une menace pour le journalisme d’investigation.