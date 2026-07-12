Hunter Biden obtient 1,7 million de dollars contre l’ex-PDG d’Overstock pour diffamation

Un juge fédéral américain a condamné vendredi Patrick Byrne, ancien dirigeant d’Overstock.com et allié de Donald Trump, à verser 1,7 million de dollars de dommages et intérêts punitifs à Hunter Biden pour diffamation.

Un juge fédéral américain a condamné vendredi Patrick Byrne, ancien dirigeant d’Overstock.com et allié de Donald Trump, à verser 1,7 million de dollars de dommages et intérêts punitifs à Hunter Biden pour diffamation.

L’affaire remonte à 2023, quand Hunter Biden avait porté plainte contre Patrick Byrne, lui reprochant d’avoir menti lors d’une interview. Byrne y affirmait que le fils de l’ancien président américain avait sollicité un pot-de-vin auprès du gouvernement iranien à l’automne 2021, prétendument pour pousser son père à débloquer quelque huit milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés.

Patrick Byrne n’est pas un inconnu de la sphère trumpiste. Après la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020, il avait nié la validité du scrutin et financé des initiatives visant à en contester les résultats.

Le juge fédéral saisi du dossier a tranché vendredi en faveur de Hunter Biden, lui accordant 1,7 million de dollars au titre des dommages punitifs.