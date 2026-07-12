La canicule en Angleterre et au Pays de Galles se prolonge jusqu’à la semaine prochaine

Le Met Office britannique prévoit des températures supérieures à 30 °C au moins jusqu’en début de semaine prochaine en Angleterre et au Pays de Galles. Des alertes sanitaires et un risque extrême d’incendies de forêt ont été déclenchés dans plusieurs régions.

Le Met Office britannique prévoit des températures supérieures à 30 °C au moins jusqu’en début de semaine prochaine en Angleterre et au Pays de Galles. Des alertes sanitaires et un risque extrême d’incendies de forêt ont été déclenchés dans plusieurs régions.

La vague de chaleur qui frappe l’Angleterre et le Pays de Galles ne faiblira pas avant la semaine prochaine, selon le Met Office. Samedi, un maximum provisoire de 33 °C a été enregistré à Yelverton, dans le Devon. Craig Snell, météorologue au Met Office, a précisé que « les conditions très chaudes vont continuer à s’étendre sur tout le Royaume-Uni au moins jusqu’à la semaine prochaine ».

L’année 2026 s’inscrit déjà dans les annales climatiques britanniques : c’est la première où des températures de 35 °C ont été mesurées sur six jours distincts, dépassant les records de 1976 et 2020 qui comptaient chacun cinq jours à ce seuil. C’est aussi la première année où des températures égales ou supérieures à 35 °C ont été atteintes sur trois mois différents, et le record de jours à 34 °C ou plus a été battu, avec neuf occurrences recensées à ce stade.

Le risque d’incendies de forêt préoccupe sérieusement les autorités. La brigade des pompiers de Londres a demandé à la population de ne pas utiliser de barbecues jetables, après que le niveau de risque est passé de « élevé » à « extrême » samedi, sous l’effet conjugué de la sécheresse prolongée, de la chaleur et du vent. Ce niveau d’alerte doit se maintenir jusqu’à lundi.

Sur le plan sanitaire, l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA) a émis des alertes ambre pour les Midlands de l’Ouest et le Sud-Ouest, valables du dimanche 9 h au mercredi 21 h. Ces zones pourraient connaître des impacts significatifs sur les services de santé et médico-sociaux, notamment une hausse de la mortalité chez les personnes de 65 ans et plus ou souffrant de pathologies chroniques. Des alertes jaunes ont été publiées pour les Midlands de l’Est, le Nord-Ouest, le Sud-Est, l’Est de l’Angleterre et Londres, sur la même période.

L’UKHSA a également mis en garde contre une augmentation probable des accidents liés à l’eau, incluant les chocs thermiques dus à l’eau froide et les noyades. Plusieurs décès ont déjà été signalés : le corps d’un homme de 18 ans a été repêché près d’un déversoir du complexe Darley Abbey Mills, près de Derby ; un autre jeune homme du même âge est mort vendredi au réservoir de Dovestone, près d’Oldham ; en Écosse, le corps d’une femme a été retrouvé aux chutes de Falloch, à Stirling.

La sécheresse pèse aussi sur les réseaux d’eau potable. Plusieurs compagnies ont instauré des restrictions d’usage. Southern Water a interdit les tuyaux d’arrosage pour environ un million de clients dans le Hampshire et l’île de Wight depuis vendredi. Anglian Water a appliqué la même mesure à ses cinq millions d’abonnés dans l’Est de l’Angleterre à partir de samedi 1 h du matin. Cambridge Water a annoncé jeudi une interdiction temporaire pour ses 350 000 clients, une première depuis trente ans. South East Water avait ouvert la marche le 3 juillet pour des secteurs du Kent, dont Ashford, Canterbury, Maidstone et Tunbridge Wells.

Le Met Office prévoit par ailleurs des niveaux UV très élevés ce week-end, avec un indice de 8 attendu sur la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles dimanche. Les concentrations de pollen devraient également être fortes, en particulier au Pays de Galles et dans le Sud-Ouest. Craig Snell a conseillé de rester hydraté, d’éviter une exposition prolongée au soleil et de se montrer prudent en bord de mer, où des vents forts pourraient générer des vagues dangereuses dans les prochains jours.